Novembre è ormai alle porte e come ogni mese Disney Plus amplia il suo catalogo con tantissime proposte diversificate, tra serie tv e film, per adulti e bambini.

Disney Plus: tutte le serie tv in arrivo a novembre 2022

Tra le serie tv in arrivo nel corso del prossimo mese il primo appuntamento previsto è quello del 2 novembre con Grey’s Anatomy, longeva serie di Shonda Rhimes giunta ormai alla 19esima stagione, nel corso della quale vedremo il programma di specializzazione finalmente ripristinato…

ma sarà come prima?

Sempre il 2 novembre Disney Plus renderà disponibile Andor e Station 19. Nel primo caso verrà rilasciato l’episodio 9: seguiranno l’episodio 10 il 9 novembre, l’episodio 11 il 16 novembre e il finale di stagione il 23 novembre. Nel secondo caso, si tratta della sesta stagione della storia della caserma di pompieri nata proprio come “costa” di Grey’s Anatomy. Lo spinf-off ha incontrato il favore del pubblico e dunque è andata avanti autonomamente rispetto alla serie madra.

Sembra che il protagonista centrale della sesta stagione sarà Travis.

Il 4 novembre verrà rilasciato poi Marvel Studios’ Assembled – The Making of She-Hulk: Attorney at Law ovvero un episodio della docu-serie Marvel che svela la creazione dei suoi prodotti e, nello specifico, il dietrole quinte della serie She-Hulk: Attorney at Law. Una chicca per gli amanti del mondo Marvel! Sempre il 4 novembre arriva un altro documentario Marvel, questa volta sul making of di Werewolf by Night (Licantropus), ovvero Director by night.

Il 9 novembre esordiranno il programma David Beckham – Squadre da salvare, con protagonista l’amato calciatore, e Zootopia+.

Il 16 novembre invece una prima proposta natalizia, con Nuovo Santa Clause cercasi che vede Babbo Natale alla ricerca di un sostituto per la sua attività. Sempre il 16 novembre su Disney Plus sarà rilasciata una serie di National Geographic composta da sei puntate dal titolo Limitless. Ne sarà protagonista Chris Hemsworth, alle prese con tematiche come l’invecchiamento del corpo e il suo uso ottimale.

Il 30 novembre, da ultimo, verrà rilasciato invece Willow, serie tv che vede protagonista un gruppo di eroi un po’ bizzarri che dovranno trovare un modo per lavorare insieme nell’interesse comune.

Disney Plus: tutti i film in arrivo a novembre 2022

Tre saranno invece i film proposti da Disney Plus nel corso di novembre. Sicuramente il più atteso dalla fanbase della piattaforma è Come per Disincanto – E vissero infelici e scontenti. Il film verrà rilasciato il 18 novembre e riprende le redini della storia del grande successo Come d’incanto, riproponendo anche il cast originale: Amy Adams, Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden. Dopo quindici anni dal lieto fine di Giselle, quest’ultima si trasferisce con Robert e Morgan in un sobborgo dal nome Monroeville… ma le complicazioni per la famiglia sono dietro l’angolo e vengono persoficate dalla figura di Malvina Monroe (Maya Rudolph), a capo della comunità locale.

Sempre il 18 novembre, sarà rilasciato anche Mickey – The Story of a Mouse, un titolo davvero al 100% Disney Plus. Si tratta di un documentario che vede Jeff Malmberg alla regia e che, come si evince dal titolo, racconta la storia di Topolino. Una storia piuttosto lunga, considerato che Topolino ha 100 anni!

Infine, il 20 novembre sarà disponibile su Disney Plus il concerto in live streaming Elton John Live – Farewell From Dodger Stadium.