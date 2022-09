A distanza di quasi un anno dallo scivolone sull’aborto al GF Vip 6, Alfonso Signorini è tornato a parlare del delicato tema. Il conduttore e direttore del settimanale Chi ha sottolineato ancora una volta di essere contrario all’interruzione volontaria della gravidanza.

Alfonso Signorini torna a parlare dell’aborto

In una lunga e intima intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini si è raccontato a cuore aperto. Tanti gli argomenti: dai suoi scoop del cuore all’ultimo fidanzato, passando per lo scivolone sull’aborto commesso nella passata stagione del GF Vip. Su quest’ultimo argomento, il conduttore ci ha tenuto a sottolineare di essere ancora molto arrabbiato per come è stata “decontestualizzata” la sua frase. Ha ammesso:

“Sono incavolato nero ancora adesso per come è stata decontestualizzata. Era l’una e un quarto di notte, stavo parlando con Giucas Casella della ‘finta’ gravidanza della sua cagnolina, disquisendo di pura cialtroneria“.

Signorini ha ricevuto le scuse dalla Endemol

Il giornalista del Corriere della Sera gli ha subito fatto notare: “Ha detto: ‘Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma’. La Endemol si è dissociata“. A questo punto, Signorini ha svelato un dettaglio inedito:

“La Endemol dopo con me si è scusata, e il mio era un plurale maiestatis. Comunque rivendico il diritto di dire che io sono contrario, e di lasciar dire a un altro che è favorevole”.

Alfonso ha sottolineato ancora una volta di essere contrario all’aborto, ma ha altresì sottolineato che accetta coloro che sono favorevoli.

Alfonso Signorini è single, ma innamorato

Parere sull’aborto a parte, Signorini ha ammesso che dopo 18 anni è finita la sua storia d’amore con Paolo Galimberti. Nessun dramma, solo un sentimento che si è pian piano consumato. Alfonso ha dichiarato:

“Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene”.

In questo momento, il conduttore del GF Vip 7 è single, ma “molto innamorato“. Il fortunato non fa parte del mondo dello spettacolo, ma l’identità è top secret.