Alfonso Signorini ha confermato che Aurora Ramazzotti è incinta. Il direttore del settimanale Chi, però, ha sottolineato che forse avrebbe fatto bene a non pubblicare la notizia perché la gravidanza non aveva ancora superato il terzo mese.

Alfonso Signorini conferma: Aurora Ramzzotti è incinta

Intervistato dal Corriere della Sera, Alfonso Signorini ha parlato dello scoop su Aurora Ramazzotti che ha lanciato qualche giorno fa. Il direttore ha parlato per primo della gravidanza della figlia di Michelle Hunziker ed Eros, dando il via ad un’infinità di articoli. Anche se Aury non ha ancora confermato la notizia, pare che sia davvero incinta. Alfonso, però, ha sottolineato che forse avrebbe fatto bene a non pubblicare tanto presto lo scoop.

Le parole di Alfonso Signorini

Signorini ha dichiarato:

“Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima”.

Alfonso ha confessato che quando ha lanciato lo scoop su Aurora credeva che avesse superato il terzo mese di gravidanza. Con il senno di poi, se avesse saputo la verità avrebbe atteso un po’ prima di dare la notizia.

In ogni modo, ha confermato che la Ramazzotti è incinta.

Gli scoop di Alfonso Signorini

Tralasciando la notizia su Aurora incinta, qual è lo scoop di cui Signorini va fiero? Senza ombra di dubbio, quello sul bacio tra Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani. Ha ammesso:

“Il bacio di Pavarotti a Nicoletta Mantovani: 1 milione e 600 mila copie esaurite in tre giorni. Lo ripresero in tutto il mondo ed era frutto della mia amicizia personale con il tenore”.

La notizia che ha venduto di più, invece, è stata quella su “le nozze Falchi Ricucci“.