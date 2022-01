Lo strano matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran continua ad arricchirsi di colpi di scena. Nelle ultime ore, l’amica dell’attore, tale Stella, ha vuotato il sacco e ha raccontato il legame che la lega alla coppia.

Alex Belli: Stella rompe il silenzio

Da quando Alex Belli ha partecipato al GF Vip, il suo matrimonio con Delia Duran è finito sotto la lente d’ingrandimento. Ad aver scatenato il tutto, è stato il legame che l’attore ha istaurato con Soleil Sorge. Nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, l’ex volto di Centovetrine ha parlato più volte di un altro rapporto molto importante della sua vita, quello con l’amica Stella.

Alex, per far comprendere ai telespettatori la natura del legame con Soleil, ha tirato in ballo proprio la ragazza, dicendo che anche con lei prova “amore”. Stella ha finalmente rotto il silenzio e ha fornito la sua versione dei fatti, sottolineando di non essere mai stata un pericolo per l’unione tra Belli e la Duran.

Stella rompe il silenzio: la verità su Alex Belli

Intervistata da Libero, Stella ha dichiarato:

“Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia, con cui Alex ha un rapporto che lascia il partner libero di avere amici e amiche con rapporti che non si basano sulla superficialità, ma che vanno oltre, mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno”.

Stando a quanto raccontato da Stella, lei non condivide con Alex soltanto il lavoro, ma molti altri aspetti della vita privata. Pertanto, ciò che ha dichiarato Delia nelle ultime ore, ovvero che lei e il marito hanno anche rapporti a tre corrisponde a verità. La Duran, è bene sottolinearlo, ci ha tenuto a chiarire che lei e il marito hanno relazioni con altre persone solo insieme e soltanto quando il terzo personaggio fa gola ad entrambi. Insomma, una coppia aperta con qualche vincolo di troppo.

Stella, Alex Belli e Delia: un rapporto a tre

Stella, Alex e Delia condividono ogni cosa, ma nessuno dei tre ha intenzione di “inscatolare” il rapporto. Non a caso, la donna ha agguiunto:

“Io amo Alex e lui ama me, ma è un concetto di amore evoluto. Siamo nel 2022 e ancora la gente non lo capisce e si ferma al pensiero del possesso e del sesso. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia”.

L’amica di Belli ci ha tenuto a sottolineare che, nella casa del GF Vip, Alex è stato se stesso, “istrionico e pieno di vitalità” come sempre. In conclusione, ha ammesso che con Delia e suo marito condivide anche “momenti di complicità erotica“, ma che non è questo il “fulcro della nostra intensa amicizia“. Ha dichiarato:

“Se voglio dare un bacio a Delia le do un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi più il rapporto si consolida”.

Soleil accetterà di entrare a far parte di questo ‘quadrilatero’? Staremo a vedere.