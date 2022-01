Durante l’ultima puntata del GF Vip, Soleil Sorge ha ammesso che Alex Belli e Delia Duran hanno un segreto. Appena i riflettori si sono spenti, l’influencer italo-americana si è sfogata con Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Soleil: il segreto di Alex e Delia

Buona parte dell’ultima diretta del GF Vip è stata incentrata su Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Il teatrino che hanno messo in piedi prosegue e i telespettatori iniziano ad essere stanchi. Durante la messa in onda, l’influencer italo-americana ha chiaramente detto che l’attore e sua moglie nascondono un segreto, ma ha sottolineato che non sarà lei a rivelarlo. O meglio, Soleil ha ammesso che non lo dirà fino a quando si sentirà tutelata da Belli.

Appena i riflettori si sono spenti, la Sorge si è sfogata con Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, Soleil e il segreto di Alex e Delia: lo sfogo

Soleil ha dichiarato:

“Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st***zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine. Però fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo”.

Stando a quanto sostiene la Sorge, il segreto di Alex e Delia altro non è che il loro vivere la coppia in modo aperto.

D’altronde, la stessa Duran, confidandosi con Manila, ha ammesso che lei e Belli hanno avuto una relazione con un’altra donna.

GF Vip, Soleil e il segreto di Alex: parla Delia

Mentre Soleil si sfogava con Nathaly, Delia si è confidata con Miriana e Manila. La moglie di Alex ha sottolineato che la sua coppia non ha nessun segreto da nascondere:

“Sole dice che ha un segreto su me e Alex. Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. Anzi, è stato qui che mi ha tradita. Prima del GF Vip eravamo insieme h 24. Quindi quel suo segreto è fuori luogo, non è vero sicuramente”.

Alex e Delia sono una coppia fake? E’ probabile. A questo punto, però, i fan del GF Vip vogliono capire meglio il ruolo di Soleil.