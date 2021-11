Il rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GF Vip si fa sempre più intenso e speciale: nella sauna del reality show i due sono arrivati a farsi confessioni intime sui loro sentimenti.

Alex Belli e Soleil Sorge: i sentimenti

Mentre Delia Duran sembra piuttosto infastidita da quello che sta accadendo nella casa del GF Vip tra suo marito, Alex Belli, e l’influencer Soleil Sorge, i due continuano a rivolgersi confidenze e pensieri intimi. Nelle ultime ore il modello si è praticamente dichiarato, affermando che avrebbe voluto incontrare l’influencer molto prima di entrare nella casa del programma: “Il nostro rapporto è una cosa unica e non dobbiamo scalfirlo per nessuna ragione al mondo (…) Anche fuori di qui, probabilmente, sarebbe stato lo stesso.

Magari non avremmo avuto lo stesso modo di conoscerci, ma sai com’è il destino porta tante cose diverse“, ha dichiarato l’attore, per poi ammettere: “Avrei voluto incontrarti tante volte”.

Alex Belli: la reazione di Delia Duran

Come prevedibile la moglie di Alex Belli, Delia Duran, è piuttosto infastidita da ciò che sta accadendo tra lui e Soleil all’interno della casa (sebbene all’inizio avesse precisato di non essere gelosa).

“Mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi. Non avrei mai immaginato e voluto dover arrivare a scriverti tutto questo, ma il tuo comportamento negli ultimi giorni mi sta facendo vacillare“, ha scritto Delia nella sua lettera indirizzata ad Alex Belli.

Alex Belli e Delia Duran: il bacio

Durante i festeggiamenti per Halloween Alex Belli e Soleil Sorge si erano scambiati un bacio (cinematografico) sulle labbra, fatto che evidentemente non aveva fatto piacere alla moglie del modello. I due troveranno il modo di chiarire i loro sentimenti una volta usciti dalla casa del reality show?