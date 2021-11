Nella casa del Gf Vip non mancano i colpi di scena e il pubblico più affezionato al reality lo sa bene. Come ogni anno, anche la nuova edizione regala emozioni travolgenti: tra litigi e nuove amicizie, nella casa più spiata (e chiacchierata d’Italia) i dissapori sono all’ordine del giorno e sbocciano persino nuovi amori.

O almeno così pare. Se Francesca Cipriani è sempre più disperata per la mancanza del suo amatissimo Alessandro, Nicola Pisu non nasconde il suo affetto per Miriana. Anche Lulù non ha mai fatto segreto della cotta per Manuel e ora l’intesa sembra nascere persino tra Alex Belli – per anni finito sulle copertine del gossip nostrano – e Soleil Sorge. La gieffina è abituata ai reality e davanti ai riflettori si mostra sempre a suo agio.

La sua personalità travolgente e spesso agguerrita fa discutere e non convince proprio tutti. Il suo fascino è innegabile e molti uomini non riescono a resisterle: è il caso di Alex Belli? La vicinanza sempre più affiatata tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e l’ormai celebre attore non piace alla moglie di lui, che si è detta delusa per il comportamento di Alex.

Delia Duran scrive ad Alex Belli

Il rapporto tra Alex e Soleil sembra sempre più passionale e Delia Duran, la moglie dell’attore, non riesce a sopportarlo.

Delia ha affidato ai social uno sfogo rivolto al marito.

Con le sue parole ha espresso delusione, sofferenza e amarezza per il legame nato nella casa di Cinecittà tra Alex e Soleil.

Su Instagram Delia Duran, già al centro del gossip per l’amore inizialmente piuttosto tormentato con il suo attuale marito, ha scritto: “Ci siamo promessi amore davanti a Dio, sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato piena fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella casa. Non pensavo che sarei arrivata a scriverti, ma il tuo comportamento degli ultimi giorni mi sta facendo vacillare“.

La tristezza di Delia è comprensibile: la moglie di Alex, infatti, fatica a digerire la complicità sempre più evidente nata tra suo marito e la coinquilina. Quella che sembrava una normale amicizia, agli occhi di molti telespettatori sembra prendere un’altra piega. Così la moglie di Belli ha aggiunto: “So con estrema certezza che il Gf per te è un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco“.

Quindi ha sottolineato: “Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita, perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile“.

Delia Duran delusa dal comportamento di Alex Belli: “Mi sembra di non riconoscerti”

Delia Duran si è rivolta al marito con trasparenza, dichiarando: “È vero che siamo esseri umani Alex e possiamo sbagliare, ma questo non significa perseverare. Ti ritengo una persona intelligente, con valori umani ma sai che ti stiamo guardando H24 e mi sembra di non riconoscerti, perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi”.

Quindi ha concluso: “Se il nostro destino è quello di continuare a camminare insieme per tutta la vita accompagnati dall’amore che proviamo l’uno per l’altra, torna a essere l’Alex che tutti noi conosciamo. Con l’amore di sempre Delia”.