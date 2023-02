Alessandro Simoni: chi è il musicista di Mare Fuori?

Il suo nome è esploso insieme al successo della nota serie-tv Rai Mare Fuori. Si chiama Alessandro Simoni ed è il volto che si cela dietro le colonne sonore della popolare fiction tutta italiana. Pianista professionista, il giovane musicista ha solamente 26 anni: scopriamo meglio qualcosa in più su di lui.

Alessandro Simoni: chi è il giovane musicista di Mare Fuori

Nato ad Alatri (provincia di Frosinone) il 7 ottobre 1996 sotto il segno della Bilancia, Alessandro Simoni ha attualmente 26 anni (27 a ottobre 2023). La passione per la musica lo conquista sin da piccolo, tant’è che decide di iscriversi al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Sotto la guida del M° Gilda Buttà, Simoni ottiene il diploma in pianoforte con la massima votazione: 10/10 con lode e menzione d’onore.

La musica lo conquista e la passione lo porta a proseguire tale percorso. Successivamente, infatti, Alessandro Simoni ha scelto di frequentare l’Accademia Pianistica delle Marche, sotto la guida del M° Lorenzo Di Bella e ha conseguito il Diploma di Concertismo. Continua a studiare e continua ad aggiungere numerosi titoli alla sua carriera, diventando sempre più professionale e abile al pianoforte.

La sua dedizione lo porta a frequentare continue masterclass e ad ampliare le sue nozioni teoriche e pratiche nell’uso dello strumento: Alessandro Simoni è a tutti gli effetti un grande musicista.

Nel corso della sua giovane carriera Simoni si è esibito in numerose località italiane, tra cui: Roma, Atina, Frosinone, Norcia, Recanati, Catanzaro, Napoli, Viterbo, Osimo, Magliano Sabina.

Nel mese di febbraio 2018 è stato invitato dall’Associazione Mozart Italia (con sede a Terracina) per tenere un particolare corso agli studenti del Liceo. Ha inoltre vinto numerosi premi e riconoscimenti.

Roma ha regalato ad Alessandro Simoni una grande occasione: è proprio nella capitale che nasce la collaborazione tra il musicista e Stefano Lentini, per il quale ha registrato la colonna sonora originale di Mare Fuori, a fianco della nota pianista Gilda Buttà. Tale esperienza gli offre una maggiore visibilità e il suo nome continua a circolare a dismisura un po’ in tutta Italia, ma anche all’estero (è andato a suonare anche in Spagna, dove è stato particolarmente apprezzato).

Nel 2023 Simoni ha in ballo la realizzazione di un album in cui compare sia come interprete, sia come compositore.

Amo la musica perché è l’unico linguaggio, universale, che porta un vero messaggio di pace. Un motivo, questo, per cui nelle scuole va potenziato lo studio della musica, unico strumento che supera ogni steccato e ogni barriera di diversità, discriminazioni e disuguaglianze.

La vita privata di Alessandro Simoni

Sulla vita privata del giovane musicista non si hanno particolari informazioni. Cercando il suo nome sui social media lo si trova sia su Facebook, sia su Instagram. Su quest’ultimo, ad esempio, scopriamo che il suo profilo (@simonsale_) è seguito da 497 persone per un totale di 101 post pubblicati. Simoni è un ragazzo molto riservato e ama con tutto se stesso quello che fa: la musica e la passione sono per lui due elementi fondamentali da portare avanti. Non si conosce molto altro e la sua presenza all’interno del mondo del gossip non è così evidente, proprio a dimostrare quanto lui sia impegnato personalmente a raggiungere i suoi obiettivi piuttosto che a perdersi nel mondo dei riflettori.

Non si hanno informazioni su un’eventuale sua frequentazione.