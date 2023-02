Alessandro De Santis: chi è il nuovo fidanzato di Matilda De Angelis

In occasione del party organizzato alla Mole Antonelliana per il debutto su Netflix della serie “La legge di Lidia Poët“, Matilda De Angelis si è presentata sul red carpet in dolce compagnia di Alessandro De Santis. Ma scopriamo qualcosa in più sul nuovo fidanzato dell’attrice.

Chi è il nuovo fidanzato dell’attrice

Nato nel 1998 a Cuorgnè, comune di Torino, è un’artista appartenente ai “Santi Francesi“. Duo musicale composto dallo stesso Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Inizialemente il gruppo si chiamava “The Jab” e ne faceva parte anche il batterista Davide Buono. Il loro primo singolo, “Regina“, ha vinto il LigaRockParkContest.

Permettendo così ai giovani ragazzi di aprire la data di Monza del tour di Ligabue nel 2016.

Soltanto un anno dopo entrano a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove riscuotono un discreto successo. Nel 2019 pubblicano il primo album intitolato “Tutti Manifesti“.

Inoltre, alcuni brani sono stati scelti come colonna sonoro di alcune produzioni, tra cui il docufilm “La vera storia di Lidia Maksymowicz” e la terza stagione della serie “Summertime“. Tuttavia, la vera notorietà arriva soltanto nel 2022 quando partecipano ad “X Factor“.

Assegnati alla squadra di Rkomi, riescono a vincere.

Il primo incontro

Galeotto la finale del talent show dove il duo musicale è tornato a casa trionfante. Stando a quanto riportano le indiscrezioni, l’attrice sembrerebbe essere andata proprio per conoscere i “Santi Francesi“, di cui ormai era diventata una fan. Il colpo di fulmine tra i due è scattato proprio durante i festeggiamenti per la loro vittoria.

Alessandro De Santis e Matilda De Angelis

Alessandro De Santis e Matilda De Angelis fanno coppia fissa ormai da un po’. La relazione tra i due sarebbe saltata fuori dopo essere finita al centro di un gossip della rivista “Diva e Donna“. Ma il debutto ufficiale come coppia è avvenuto solo nei giorni scorsi in occasione del red carpet della nuova serie tv dell’attrice.

«Sono contenta perché aspettavo una persona così, uno che mi ha investito come un camion a 250 all’ora», ha raccontato l’attrice in una recente intervista.

Matilda De Angelis ha rivelato di aver finalmente scoperto il vero amore accanto ad Alessandro De Santis: «Ci speravo ma non succedeva, ed a un certo punto ho anche pensato: vabbè forse sono fatta così, avrò delle belle relazioni ma sempre con il freno a mano tirato. Invece ora è successo tutto questo casino ed è bello aver perso il controllo»

Una nuova coppia nel mondo dello spettacolo

Prima del cantante, Matilda De Angelis è stata fidanzata con Pietro Castellitto, figlio del noto regista Sergio Castellitto. I due si erano conosciuti per lavoro e innamorati. Ma la storia è finita nel giro di pochi mesi. D’altronde, anche il giovane attore italiano ha già dimenticato le sue pene d’amore. Sembrerebbe infatti stia frequentando la collega Benedetta Porcaroli, nonchè grande amica di Matilda De Angelis.

«Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone», ha aggiunto «La verità è che noi due siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore». Ora però entrambi hanno ritrovato serenità e stabilità al fianco di nuove persone.