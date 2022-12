Il 18 dicembre 2022 è andata in onda su Sky Uno la quarta puntata del noto programma culinario Alessandro Borghese – 4 ristoranti. La puntata in questione, registrata nella suggestiva città di Edimburgo, ha visto i soliti ristoratori contendersi il tanto ambito premio da 5000 € da dedicare alla loro attività: chi ha vinto il titolo di Migliore ristorante italiano di Edimburgo? Scopriamolo insieme.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti: chi ha vinto nella puntata di Edimburgo?

Dopo la tappa a Fuerteventura (nelle isole Canarie), lo chef Alessandro Borghese cambia città, cambia abbigliamento e cambia piatti: approda a Edimburgo.

La puntata in questione è andata in onda il 18 dicembre 2022 su Sky Uno e, come sempre, ha raccolto un grandissimo numero di ascolti.

Arrivato nella meravigliosa città di Edimburgo, tra i suoi castelli e le sue antiche stradine suggestive, Alessandro Borghese ha conosciuto i 4 ristoratori in gara: Giuliano (Giuliano’s Restaurant), Ilaria (Terra Marique), Rosario (Locanda De Giusti) e Pasquale (Frizzante Proseccheria).

La sfida tra i quattro ristoratori si è conclusa con la vittoria di Rosario e la sua Locanda De Giusti. Rosario è un uomo di origine napoletana, trasferitosi nella bella Edimburgo 36 anni fa, in cerca di una nuova vita e di un nuovo lavoro. Approdato in Scozia ha deciso di aprire un primo ristorante nel 2000, chiuso però solamente nove anni dopo a causa della grande crisi finanziaria. La sua passione verso il mondo della cucina, però, continua a spronarlo, tanto da fargli rilevare, nel 2019, la Locanda De Giusti, la vincitrice assoluta della quarta puntata di 4 Ristoranti.

Nonostante il suo trasferimento a Edimburgo e il suo folle amore per la Scozia, Rosario non può dimenticare le sue origini e la sua bella Napoli. Quella stessa tradizione Rosario la porta anche nei suoi piatti: il suo ristorante, caldo, accogliente, semplice ma attento ai dettagli, ha conquistato il cuore (e il palato) di chef Alessandro Borghese, che con i suoi voti ha ufficializzato la vittoria della Locanda De Giusti.

Rosario e la sua Locanda De Giusti hanno vinto il titolo di Migliore ristorante italiano di Edimburgo: per lui un buono del valore di 5000 € da utilizzare per la sua attività. Una grande soddisfazione, il risultato di una passione che ha superato difficoltà e crisi.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti: le altre puntate del contest culinario in giro per il mondo

Il contest diretto da chef Borghese va in onda la domenica alle 21:15 su Sky Uno (canale 198) e in streaming su NOW. Le puntate sono anche disponibili on demand su Sky Go.

Prima della quarta puntata del 18 dicembre 2022, che ha fatto tappa a Edimburgo, 4 ristoranti è passato per i Colli Bolognesi (11 dicembre 2022), Livorno (4 dicembre 2022), Fuerteventura (27 novembre 2022).

Una tappa, mille emozioni e infiniti profumi: Alessandro Borghese continua la sua ricerca tra piatti tradizionali, novità originali, location mozzafiato, dettagli estetici e panorami spesso indimenticabili. 4 ristoranti unisce persone e cucina, cosparge l’atmosfera di profumi e tradizioni antiche ed eleva in alto il piacere della condivisione.