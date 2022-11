Non solo Italia: i nuovi episodi di 4 Ristoranti supereranno i confini del nostro Paese e arriveranno a Fuerteventura ed Edimburgo.

Quando arriva la nuova stagione? Quali ristoranti andrà a ispezionare lo chef Alessandro Borghese? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

4 Ristoranti: quando arriva la nuova stagione e dove vederla?

La sfida sta per cominciare: i nuovi episodi di 4 Ristoranti, condotto dal grande chef Alessandro Borghese, arrivano domenica 27 novembre 2022 su Sky e in streaming su NOW.

In particolare, la nuova stagione del programma condotto da Borghese sarà visionabile ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, disponibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Nuova stagione, nuovi ristoranti: le novità

Una stagione davvero originale. I nuovi episodi di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – continuano ad avere un unico grande obiettivo: decretare il ristorante migliore di una determinata città. Quattro ristoranti si sfideranno tra piatti tipici, location, menù, prezzi e qualità: chi vincerà? A parlare saranno, come sempre, le pagelle.

La nuova avventura di Borghese si estenderà tra alcuni dei luoghi più suggestivi d’Italia, ma arriverà a visitare un paio di città oltre i confini italiani.

Per quanto riguarda l’Italia, dunque, chef e pubblico si ritroveranno catapultati in alcune città meravigliose, tra cui Napoli, Bologna, Ortigia (Siracusa), Cinque Terre e Livorno.

Le tappe straniere, invece, saranno due: Fuerteventura ed Edimburgo.

Il primo episodio di 4 Ristoranti, in onda domenica 27 novembre 2022, partirà proprio da Fuerteventura. Una volta arrivato sull’isola, Alessandro Borghese si impegnerà a trovare il migliore ristorante italiano. Meta estiva per moltissimi italiani, Fuerteventura si caratterizza per la bellezze dei suoi paesaggi, per il mare cristallino e per le numerose attrazioni disponibili. L’isola – la seconda più grande delle Canarie e tra loro la più antica – è amatissima dall’Italia, tanto che molte persone hanno scelto di trasferirsi definitivamente lì.

A Fuerteventura, i ristoranti che si sfideranno saranno, come sempre, quattro: Mi Casa di Alessandro, Mar.ni di Nicoletta, Pasqualina Bistrot di Massimo e Locanda Il Gatto Rosso di Giovanni.

Le regole del format culinario saranno sempre le stesse: quattro ristoranti, quattro ristoratori con qualcosa in comune e un unico grande desiderio, vincere il titolo di migliore ristorante. Ogni ristoratore avrà il compito di votare lo sfidante/la sfidante sulla base di location, menù, servizio, conto e la categoria Special, che cambierà di puntata in puntata. Quest’ultima prevederà una sfida uguale per tutti e quattro i ristoratori, i quali, dovranno sfidarsi su uno stesso piatto – vero protagonista di ogni puntata – in modo tale da rendere la sfida ancora più intensa e scoppiettante.

Nell’isola di Fuerteventura, dunque, i ristoratori si sfideranno su un piatto tipico: il Queso Majorero, pietanza importantissima locale, tanto da avere un museo dedicato.

Il vincitore, o la vincitrice, di puntata si aggiudicherà il titolo di Migliore Ristorante e vincerà un contributo economico importante da investire sulla propria attività.

Ogni puntata sarà ricca di emozioni e si andrà, di volta in volta, alla scoperta di nuove località, nuovi piatti e una nuova sfida da portare a termine.