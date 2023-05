Lunedì 22 maggio 2023 andrà in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi: Aldo Montano atterrerà in Honduras con un compito speciale

Continuano le novità all’Isola dei Famosi 2023. Il reality d’avventura più seguito in Italia puntata dopo puntata raccoglie consensi e propone nuove sfide. A fare capolino tra le novità c’è un nuovo nome: quello di Aldo Montano. Il campione volerà in Honduras con un compito particolare, ma la vera domanda è: sarà un concorrente?

Aldo Montano all’Isola dei Famosi 2023: che ruolo avrà nel reality?

Lunedì 22 maggio 2023 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi continuerà il suo corso e come al solito non mancheranno sorprese e colpi di scena inaspettati. Per i naufraghi e per le naufraghe in gioco sarà una serata ricca di emozioni: i concorrenti non si aspettano nulla in fatto di new entry, quindi si presume rimarranno particolarmente sorpresi. Il motivo di tale sorpresa? L’arrivo in Honduras di Aldo Montano, in veste non di concorrente ma di guest star del programma. L’ex campione, infatti, non si soffermerà a lungo nella Palapa e non entrerà in gioco come concorrente. In realtà il suo ruolo sarà quasi ben più importante, date le chiare difficoltà vissute da tutti i naufraghi e le naufraghe. Aldo Montano avrà il grande compito di caricare i concorrenti e invogliare loro di dare tutto il massimo possibile per continuare a resistere e fare di tutto per portare a termine l’esperienza dell’Isola.

Non si sa con certezza quanto tempo l’ex campione rimarrà in Honduras insieme ai concorrenti, ma il suo mood sportivo e la sua adrenalina serviranno come spinta a tutti e a tutte.

L’annuncio dell’ingresso di Aldo Montano all’Isola dei Famosi 2023 è stato lanciato dal profilo ufficiale dello show: «Lunedì sarà una puntata scoppiettante! Anche Aldo Montano arriverà in Honduras per fare una sorpresa ai naufraghi!»

Aldo Montano conosce qualcuno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023?

Aldo Montano farà il suo ingresso all’Isola dei Famosi 2023 per dare tutto il suo supporto ai concorrenti in gara. Nessuna sorpresa particolare a uno o a una di loro: l’ex campione avrà il compito di caricare tutti e tutte indistintamente. Pensando ai personaggi in gara, si potrebbe pensare che Aldo Montano possa essere in sintonia con Andrea Lo Cicero, con il quale condivide la passione per lo sport. O, ancora, potrebbe essere contento di rivedere Nathaly Caldonazzo, con la quale ha condiviso l’esperienza all’interno del Grande Fratello Vip.

Lunedì 22 maggio 2023: una nuova puntata del reality è in arrivo

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 arriverà lunedì 22 maggio e come sempre andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

Quella di lunedì sarà sicuramente una puntata molto intensa: sorprese e grandi emozioni invaderanno i naufraghi e le naufraghe. Assieme ad Aldo Montano pare arriverà anche Nikita Pelizon, in viaggio verso l’Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, spesso in difficoltà a causa delle polemiche e delle discussioni con gli altri concorrenti.

Insomma, un appuntamento imperdibile: Ilary Blasi è prontissima a condurre una nuova puntata del reality e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa accadrà!