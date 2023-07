Alba Parietti è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Showgirl, attrice, conduttrice e opinionista, fin dai suoi esordi ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua immensa bellezza. Non a caso, nel corso della sua carriera ha avuti numerosi ammiratori e flirt. Tra tutti c’è anche un noto calciatore di serie A. Ma di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Alba Parietti, la movimentata vita sentimentale e il flirt con un calciatore di serie A

Ad oggi Alba Parietti ha finalmente ritrovato stabilità e serenità accanto a Fabio Adami, manager di Poste Italiane, con cui fa coppia fissa da oltre un anno. Tuttavia, in passato è stata molte volte al centro delle cronache rosa proprio a causa della sua movimentata vita sentimentale. Nel 1981 è convolata a nozze con l’attore Franco Oppini. Dalla loro unione è nato anche Francesco Maria, primo ed unico figlio della showgirl. La coppia si è separata nel 1990 e ha divorziato nel 1997. A partire dal 1991, ha avuto una relazione di cinque anni con il filosofo e docente universitario Stefano Bonaga. La storia è stata proprio la causa della separazione con l’ex marito. Una relazione durata cinque anni, che la showgirl ha definito come una delle più importanti della sua vita. Tuttavia, questa relazione è stata poi interrotta a causa di un flirt con l’attore francese Christopher Lambert. Nel 1999 invece ha frequentato per un breve periodo anche Jody Vender e il nobile e politico italiano Giuseppe Lanza di Scalea. Indimenticabile poi la storia d’amore con Cristiano De André, cantautore e polistrumentista. Una relazione passionale, tormentata, piena di alti e bassi, durata dal 2010 al 2014. Matrimoni falliti, storie tormentate e innumerevoli flirt… ma tra questi c’è anche un noto calciatore di serie A di cui non tutti sono a conoscenza.

Chi è il calciatore di serie A con cui Alba Parietti ha avuto un flirt?

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Gianluca Vialli. Le insistenti voci su una possibile storia tra i due sono iniziate durante il mondiale del 1990. Anno in cui Alba Parietti raggiungeva la grande notorietà e Gianluca Vialli attraversava il picco della sua carriera calcistica. A quei tempi si diceva addirittura che il calciatore avesse decido di interrompere la convivenza con l’allora fidanzata Giovanna Moro proprio a causa del flirt con la showgirl. A raccontare la verità sulla presunta relazione è stata proprio Alba Parietti, dichiarando la loro storia “un peccato di gioventù”, specificando che “era solo passione”. Tra i due però c’è sempre stata tanto affetto ed una grande stima reciproca. In occasione di un’intervista a Verissimo, infatti, Alba Parietti ha voluto ricordare il calciatore, scomparso il 6 gennaio a causa di un terribile tumore al pancreas. “Lo conoscevo da 30 anni. Con la sua tenacia enorme, il suo talento, il suo modo di essere così gentile e signorile, penso sia stato davvero un esempio“, ha dichiarato commossa.