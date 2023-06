Alba Parietti ha dato il benvenuto all’estate, seguendo il trend dei costumi monospalla, molto di moda quest’anno. La showgirl ha mostrato un fisico davvero statuario, nonostante gli anni che passano.

Moda estate 2023, Alba Parietti insegue il trend dei costumi monospalla: il prezzo

Manca davvero poco al ritorno in televisione di Alba Parietti, come conduttrice. Il programma Non sono una signora è stato registrato diversi mesi fa, ma il debutto ha subito qualche ritardo. Ora è finalmente arrivato il momento di vedere la conduttrice su Rai 2, in prima serata, con questa nuova trasmissione che debutterà il 29 giugno, come annunciato sui social. Intanto, Alba Parietti si sta godendo l’estate insieme al suo compagno. I due hanno trascorso un fine settimana da sogno a Portofino. La conduttrice, negli scatti social, ha mostrato un costume monospalla lilla Miss Bikini, che aveva indossato anche la scorsa estate. Nei giorni scorsi, però, ha approfittato per dare anche un’anticipazione della nuova collezione di questo brand. Ha sfoggiato un trikini monospalla nero con dettagli cut-out e anello smaltato sulla pancia. Questo costume sul sito ufficiale costa 209 euro. Non si tratta di un prezzo proprio accessibile a tutti, per un costume, ma è anche vero che è decisamente alla moda e di grande qualità.

Alba Parietti con i costumi monospalla sui social

È evidente che Alba Parietti ha deciso di seguire il trend moda estate 2023 dei costumi monospalla, visto che è già il secondo che sfoggia nonostante siamo solo a giugno. La conduttrice ama condividere scatti in cui si mostra in costume e, nonostante l’età che avanza, sfoggia ogni anno un fisico davvero mozzafiato, come se il tempo non passasse. Con i suoi scatti riceve sempre molto apprezzamenti, ma anche molte critiche, che cerca di schivare, mostrando sempre una grande sicurezza. È stata spesso accusata di usare del fotoritocco per ringiovanire i suoi lineamenti e il suo corpo. La showgirl ha sempre risposto a tono alle critiche, chiedendo spesso ai suoi follower per quale motivo la sua vanità e la sua sicurezza diano così fastidio. Non ha mai smesso di condividere foto in costume e in cui mostra il suo corpo, con grande fierezza, senza mai lasciarsi abbattere dai giudizi che riceve, come accade spesso sui social network. Al di là delle critiche, Alba Parietti si sta godendo la sua seconda estate insieme a Fabio Adami, dopo 8 anni da single, in totale felicità. La foto con il bikini monospalla è uno scatto del suo compagno, con cui è davvero inseparabile. Spesso è proprio lui a scattarle le foto che condivide sui social, come quella in costume che la ritrae a bordo piscina, in un rinomato hotel di Portofino. “Pic by my love” ha scritto la Parietti nella descrizione sotto la foto.