Cathryn White Cooper, chi è la moglie di Vialli?

La scomparsa di Gianluca Vialli ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. L’ex calciatore e allenatore lascia la moglie Cathryn White Cooper e le due figlie Olivia e Sofia.

Chi è Cathryn White Cooper, la moglie di Gianluca Vialli

Nata nel 1971, Cathryn White Cooper è un ex modella di origini sudafricane che lavora attualmente come celebre arredatrice di interni nel Regno Unito. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, anche lei come il marito ama la riservatezza.

Il loro primo incontro è avvenuto proprio grazie al calcio. La coppia, infatti, si è conosciuta a Londra, quando Gianluca Vialli giocava nel Chelsea. La stessa squadra dove poi ha ricoperto il ruolo di allenatore dal 1998 fino al 2000.

Tra di loro è stato fin da subito un vero e proprio colpo di fulmine. Tanto che il 26 agosto 2003, poco dopo l’inizio della loro frequentazione, hanno deciso di convolare a nozze in gran segreto. I due hanno celebrato il matrimonio con una cerimonia con pochi intimi a Northampton, in uno splendido e romantico castello. Hanno poi coronato la loro meravigliosa storia d’amore con la nascita delle due figlie Olivia e Sofia.

La vicinanza della moglie durante la malattia

Da quando nel 2017 Vialli ha scoperto il tumore al pancreas, la moglie e le due figlie non lo hanno mai lasciato solo. Nel 2020, infatti, durante un’intervista al quotidiano britannico “The Times” aveva dichiarato: “Mi hanno aiutato disegnandomi le sopracciglia. Ho anche chiesto a mia moglie quali trucchi usare. Abbiamo riso, devi ridere, hai bisogno di trovare il lato divertente“. Per l’ex calciatore i momenti difficili sono stati davvero tanti: “C’erano anche giorni in cui mi chiudevo in bagno a piangere“. Ma rimasti sempre molto uniti. La vicinanza della famiglia è stata fondamentale per affrontare questa malattia con forza e coraggio.

Gianluca Vialli, la morte dopo la lunga battaglia

L’ex allenatore e calciatore ci ha lasciato a soli 58 anni, dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Un uomo coraggioso, di grande esempio per tutti. Gianluca Vialli è riuscito a combattere anche le situazioni più tristi con il sorriso, soprattutto grazie al caloroso affetto della moglie e delle due figlie.

L’amore per la famiglia

A differenza di molte coppie del mondo del calcio, Gianluca Vialli e la moglie sono sempre stati una coppia molto riservata. Hanno scelto di vivere il loro matrimonio lontano dagli occhi indiscreti dei riflettori. L’ex calciatore e allenatore ha sempre amato proteggere con cura la privacy della sua famiglia. Sui social infatti non c’è traccia della moglie o delle due figlie. Tuttavia, dopo la sua scomparsa, Cathryn White Cooper ha voluto ricordare il marito con una dolce e commovente dedica: “Luca non era solo uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto“. Quello tra Vialli e sua moglie è stato un grande, profondo e sincero amore, destinato a non spegnersi mai.