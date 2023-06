Al Pacino è diventato padre per la quarta volta. È infatti nato il figlio che aspettava dall’attuale compagna, Noor Alfallah. Lui 83 anni, lei 29, ma la differenza d’età non è mai stata un problema: dal loro amore, ormai vivo da qualche anno, è nata una nuova vita. Un piccolo bambino, il cui nome sarebbe Roman Pacino.

Al Pacino è diventato papà: nome del bambino e significato

C’era tanta attesa per la nascita del quarto figlio di Al Pacino e ora l’attesa è diventata realtà. Il noto attore di Hollywood, infatti, è diventato padre per la quarta volta. Al Pacino e la sua attuale compagna sono dunque diventati genitori di un bambino, il cui nome è Roman Pacino.

Sebbene siano già diverse le domande sulla natura del nome del figlio di Al Pacino e Noor Alfallah, in realtà non esistono risposte concrete e/o particolari riguardo il nome scelto.

Ad ogni modo, la notizia della gravidanza della donna ha sorpreso in primis la coppia e poi, naturalmente, anche i fan.

A confermare la nascita del piccolo Roman Pacino è stato un portavoce della coppia, che ha rilasciato una dichiarazione al Daily Mail: «Confermo che Al Pacino e Noor Alfallah hanno dato il benvenuto a un figlio, il cui nome è Roman Pacino».

La relazione tra Noor Alfallah e Al Pacino va avanti da non molto tempo: i due si sono infatti incontrati la prima volta nell’aprile 2022 e l’attore pare avere chiesto un test di paternità dopo avere appreso la notizia della gravidanza della fidanzata: il motivo? Sembra che l’attore pensasse di non potere più avere figli… e invece. Il risultato del test, infatti, ha confermato che il piccolo Roman è a tutti gli effetti il figlio di Al Pacino, che a 83 anni è diventato padre per la quarta volta: un traguardo e un successo enormi.

Quarta volta, perché per chi non lo sapesse, il grande volto de Il Padrino e altri successi mondiali, è già padre di tre figli, nati tutti da relazioni precedenti.

Al Pacino è diventato papà per la quarta volta: chi sono gli altri figli

Il grande attore, star mondiale riconosciuta, nel 2023 è diventato padre per la quarta volta. Prima dell’ultimo nato, Roman Pacino, nato dalla compagna 29enne Noor Alfallah (che, ricordiamo, essere stata anche la compagna di Mick Jagger), il grande Al Pacino ha avuto tre figli, nati da relazioni differenti. In primis, c’è la primogenita, Julie Pacino, 33 anni (classe 1989), nata dalla relazione tra il noto attore e Jan Tarrant. Poi è il turno dei due gemelli, oggi 22enni (classe 2001) Olivia e Anton James Pacino, nati dalla relazione con Beverly D’Angelo.

L’ultimo arrivato in casa Pacino è il piccolo Roman e il divo di Scarface non poteva essere più contento.

Sebbene molte persone abbiamo criticato la nuova relazione tra Noor Alfallah e Al Pacino, in modo particolare per una questione anagrafica (tra di loro c’è una differenza di età molto grande, considerando che lei ha appena 29 anni e lui 83), i due appaiono contenti e sereni. Ora si godranno la vita insieme al piccolo Roman Pacino: in bocca al lupo!