Al Pacino padre per la quarta volta: chi è la fidanzata Noor Alfallah, ex di Mick Jagger

Al Pacino diventa padre per la quarta volta e lo fa a 83 anni. Il noto attore ha avuto un figlio dalla fidanzata di 29 anni Noor Alfallah, che per altro è stata fidanzata anche con Mick Jagger. Che cosa sappiamo della giovane donna? Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei e sulla sua vita.

Noor Alfallah, l’attuale fidanzata di Al Pacino, è nata nel 1993 e avrebbe attualmente 29 anni. Sul suo conto e sulla sua vita non si hanno particolari informazioni.

La giovane ragazza lavorerebbe sia come influencer sui social media, sia come produttrice nel mondo della televisione, ma è piuttosto complesso parlare di lei come, al contrario, si può parlare del compagno, il grande Al Pacino. Il paragone è anche abbastanza insensato, ma Noor Alfallah è sicuramente meno abituata ai riflettori, anche se il suo passato “amoroso” direbbe tutto il contrario. Per chi non lo sapesse, infatti, la 29enne Alfallah prima di innamorarsi di Al Pacino ha avuto una relazione sentimentale con il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger. Ai tempi lei aveva solo 22 anni e lui 74: una relazione che aveva fatto scalpore, proprio come quella attuale con il grande attore cinematografico, più grande di lei di ben 54 anni. Il nome di Noor Alfallah è stato anche associato a quello del miliardario Nicolas Berggruen e con il regista e attore Clint Eastwood, definito da lei stessa come un grande amico di famiglia.

Al Pacino padre per la quarta volta: la storia con la fidanzata Noor Alfallah

I dettagli sulla relazione tra Al Pacino e la fidanzata Noor Alfallah sono un po’ annebbiati. Stando alle varie voci circolanti online i due avrebbero cominciato a vedersi durante la pandemia da Covid19 e la cosa sarebbe andata avanti nel tempo.

Dall’amore tra l’attore e la produttrice televisiva è arrivata la gravidanza di lei. A maggio 2023 Noor Alfallah è incinta di 8 mesi e presto il grande Al Pacino diventerà padre per la quarta volta.

L’attore di Hollywood ha già tre figli avuto da due donne diverse: con l’attrice Beverly D’Angelo, 71 anni, Al Pacino ha avuto due gemelli. Uno si chiama Anton James Pacino e l’altra si chiama Olivia Rose Pacino. Quest’ultima è arrivata nel 2001 dopo un lungo percorso di fecondazione in vitro, cominciano nel lontano 1997. La figlia maggiore, Julie Marie Pacino, anche lei come la fidanzata produttrice cinematografica, è nata dalla relazione con Jan Tarrant, insegnante di recitazione.

Noor Alfallah è la terza donna di Al Pacino e nonostante la grande differenza di età pare che i due siano particolarmente felici, insieme. Pacino diventerà padre per la quarta volta e lo farà a 83 anni: un traguardo niente male. La giovane 29enne non ha mai nascosto la sua predilezione per gli uomini adulti, proprio come dimostrano le sue precedenti relazioni e, ovviamente, anche quella attuale.

Un amore che va avanti ormai da un po’ di tempo e che è destinato a crescere ulteriormente, specialmente grazie all’arrivo del nuovo bebè.