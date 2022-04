Aida Yespica ha voluto smentire le dichiarazioni di Delia Duran, secondo cui avrebbero avuto una relazione. La donna ha sottolineato che la moglie di Alex Belli si sarebbe inventata tutto per il gossip.

Aida Yespica smentisce Delia Duran: “Mai state insieme”

Delia Duran è stata al centro dell’attenzione nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, grazie al suo rapporto con il marito Alex Belli e al triangolo amoroso con Soleil Sorge. La donna ha parlato molto del suo amore libero con Alex, ma ha anche confidato a Miriana Trevisan di aver avuto una relazione con una donna conosciuta. A quel punto era uscito fuori il nome di Aida Yespica, ma lei ha voluto smentire quelle dichiarazioni.

“Quello che lei ha detto non è vero, non è mai stato così. Le voglio bene, siamo uscite insieme a cena nel nostro paese ma sempre a distanza. Io in queste cose non ci entro” ha spiegato Aida Yespica, sottolineando che non sono mai state insieme.

La verità di Aida Yespica

Aida Yespica ha spiegato che lei e Delia hanno avuto solo una semplice amicizia. Ha raccontato a Mio di aver telefonato a Delia dopo il GF Vip, per chiederle il motivo di quelle dichiarazione.

“È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: ‘Ma sei impazzita?’. Lei mi ha risposto: ‘Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!’. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori” ha spiegato. Delia Duran voleva solo attirare l’attenzione mediatica. La moglie di Alex Belli, sui social network, ha dichiarato di non aver mai detto di aver avuto una relazione con la Yespica, ma solo che rientrerebbe nella tipologia di donna che potrebbe piacerle.