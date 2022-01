Dopo l’uscita del marito Alex Belli, Delia Duran è stata annunciata come concorrente del GF Vip. La donna entrerà presto nella casa più osservata d’Italia, e si prevedono già numerosi scontri e battibecchi con alcuni concorrenti. Prima ancora dell’annuncio gli spettatori sono stati subito incuriositi dal gossip che aleggia su di lei e il marito.

La scoperta di alcune sue vecchie foto ha subito colpito per il cambiamento dimostrato negli anni e per come è cambiata Delia Duran fra ieri e oggi.

Delia Duran fra ieri e oggi: i cambiamenti

Il triangolo fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stato uno degli argomenti più seguiti dell’attuale Grande Fratello Vip 6: numerosi telespettatori hanno seguito le puntate per saperne sempre di più. Se l’interesse nei confronti della modella e attrice venezuelana era già alto, nelle ultime settimane è aumentato ancora di più.

La causa scatenante di questa curiosità è stato l’annuncio della sua entrata nella casa del GF Vip. I fan del reality, sempre più incuriositi dalla figura della modella, hanno ripescato diverse sue foto su Instagram. Le più vecchie arrivano al 2016, ed è possibile vedere come è cambiato l’aspetto di Delia Duran fra ieri e oggi.

Guardando i post più vecchi pubblicati sul social media, è possibile notare l’evoluzione nel suo stile e nell’aspetto. Nelle foto più vecchie portava un taglio di capelli decisamente più lungo, con una pettinatura impostata in base alla riga centrale. L’aria più elegante e raffinata che vediamo oggi non c’è sempre stata. Le scollature più ampie ed evidenti non c’erano ancora, e lo stesso vale per il trucco più pesante. In passato il make up si riduceva a qualche linea di eye liner e un po’ di mascara. Dopo l’arrivo della popolarità il guardaroba è cambiato, lasciando spazio a capi decisamente più attillati e provocanti.

I ritocchini estetici

Soprattutto in seguito alla rinnovata notorietà ottenuta negli ultimi mesi, in molti si sono chiesti se Delia Duran si sia sottoposta ad interventi chirurgici per migliorare il proprio aspetto. Spulciando fra alcune vecchie foto e comparandole con quelle attuali alcuni fan hanno notato alcune modifiche al naso. Queste potrebbero essere frutto di un effettivo intervento, oppure dell’utilizzo di filtri o di make up come il contouring.

Decisamente più evidente è l’intervento al seno, che appare di una forma e grandezza molto diverse da quelle visibile nelle foto passate. Dopo aver negato in più occasioni di essersi sottoposta ad un qualsiasi intervento estetico, Delia Duran ha ammesso di aver effettuato qualche piccola modifica. Il tutto è stato giustificato facendo riferimento ai suggerimenti e al volere del marito Alex Belli, che l’avrebbe spinta in quella direzione per farla rientrare di più nei canoni estetici del momento.