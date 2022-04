Aida Yespica non vede da due anni suo figlio Arone ha svelato perché il ragazzino non può venire da lei in Italia.

Aida Yespica: il dramma

Aida Yespica soffre molto per la lontananza da suo figlio Aron, che vive a Miami con il padre, Matteo Ferrari.

La showgirl ha confessato che per questioni legate alla pandemia da Coronavirus suo figlio non può venire in Italia a farle visita e anche lei, per questioni burocratico, non può volare a Miami. “Non può perché non è vaccinato e se viene in Italia poi non può più rientrare in America. Aron va a scuola lì”, ha dichiarato. Al momento i rapporti tra la showgirl e il suo ex – che in passato hanno avuto una difficile battaglia legale per la custodia del figlio – sarebbero pacifici e entrambi avrebbero trovato il modo di andare d’accordo per il bene del figlio avuto in comune.

A Aida Yespica manca comunque di potersi occupare di suo figlio nella quotidianità.

Aida Yespica: la vita privata

Oggi Aida Yespica sarebbe tornata single dopo la fine della relazione con l’imprenditore Mirco Maschio, per cui si era trasferita a Padova. Non è chiaro se la showgirl abbia iniziato a frequentare altre persone dopo la rottura dall’imprenditore né quali siano i suoi progetti per il futuro. Al momento sembra solo che Aida Yespica sia impazienti di poter riabbracciare il suo bambino, con cui ogni giorno trascorrere molto tempo in videochiamata.

La showgirl troverà il modo di fare visita a suo figlio il prima possibile?