La notizia di cui parlavano diversi rumor ora è ufficiale: Harry Styles ha lanciato Pleasing, si tratta di una nuova linea dedicata al mondo beauty che porta il nome del cantautore britannico. Scopriamo subito tutto quello che c’è da sapere sui prodotti che la compongono, come averli e quanto costano.

Pleasing, cosa c’è da sapere sul brand beauty di Harry Styles

Grazie al suo debutto ad XFactor, Harry Styles è diventato celebre per essere uno dei componenti dell’amatissima boy band degli One Direction. Dopo il successo planetario raggiunto insieme al collega Zayn Malik e gli altri componenti della band Louis Tomlison, Liam Payne e Niall Horan, Styles decide di intraprendere una carriera da solista che lo vede comunque sempre sulla cresta dell’onda.

L’ex componente degli One Direction è conosciuto anche per il suo sostegno a diverse cause e movimenti sociali, è infatti un attivista della comunità LGBTQ+. Non suona quindi strano che abbia deciso di aprire una propria linea dedicata al beauty “genderless”. Prima di lui, qui in Italia, è stato Fedez. Il marito di Chiara Ferragni ha infatti sdoganato, almeno ufficialmente, lo smalto e la ricostruzione delle unghie come accessorio non precluso al mondo maschile.

I prodotti del brand

Come dicevamo, Harry Styles ha annunciato il suo nuovo brand di beauty. Si chiama Pleasing riguarda diversi prodotti dedicati alla skincare e alla bellezza delle unghie. Tutta la linea è stata pensata nel rispetto dell’ambiente e soprattutto è stata realizzata in nome della filosofia genderless, tema notoriamente molto caro ad Harry Styles e che almeno ultimamente, fortunatamente, non sembra essere più un tabù.

Pleasing si concentra maggiormente su tutti quei prodotti che comprendono la cura delle unghie e del viso. Per quanto riguarda i prodotti per le unghie, il brand propone (almeno per quanto riguarda il primo lancio) ben tre diversi prodotti: stiamo parlando di The Perfect Polish Set, che comprende 4 smalti dal packaging molto di design (59,00 euro), dei Perfect Pearl Polish che invece sono smalti singoli color bianco perlato e dei Pearly Tops Polish ovvero smalti trasparenti leggermente perlati (18,00 euro). Per la skincare invece, Pleasing lancia due prodotti: The Pleasing Pen che è un siero idratante per labbra e contorno occhi, con un roller come applicatore (27,00 euro) e The Pearlescent Illuminating Serum, che è invece un siero illuminante (32,00 euro).

Dove acquistare i prodotti

I prodotti targati Pleasing si potranno acquistare sul sito ufficiale del brand: pleasing.com. Attualmente tutti i prodotti sono solo in pre-order e tutti gli ordini fatti finora saranno spediti nella settimana del 29 novembre 2021. I prezzi che vi abbiamo elencato, ovviamente, non comprendono i costi di spedizione e di eventuale dogana che verranno stabiliti in base alle quantità dei prodotti acquistati.

Per ora comunque, Pleasing è un brand che propone una linea ad edizione limitata, se quindi il vostro intento è accaparrarvi almeno uno dei prodotti beauty, per voi o per fare un graditissimo regalo di Natale, vi conviene affrettarvi! Harry Styles ha molti fan sparsi davvero in tutto il mondo.