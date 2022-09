La separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far discutere. Tra i tanti Vip che si sono espressi sull’affaire c’è anche Adriana Volpe, che si è scagliata contro il Capitano lanciandogli accuse pesanti.

Adriana Volpe contro Francesco Totti

L’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera non è piaciuta ad Adriana Volpe. L’ex opinionista del GF Vip ha detto la sua sulle pagine del settimanale Chi. A suo parere, il Capitano ha commesso un grande scivolone di stile perché ha descritto la madre dei suoi figli, ovvero Ilary Blasi, come “una poco di buono“. E’ per questo che Adriana si è schierata dalla parte della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Le parole di Adriana Volpe

Adriana ha dichiarato:

“Sto seguendo le puntate e, in questo momento, sono più dalla parte di Ilary. Ho trovato l’intervista di Totti fuori luogo. Ero rimasta alla puntata in cui chiedeva di proteggere i figli dal gossip, di rispettare il silenzio, di portare avanti la separazione senza coinvolgere i media. Poi leggo quell’intervista, dove Totti ripete di voler difendere i figli ma scredita la figura della madre, dandole della poco di buono e della ladra. È la madre dei tuoi figli. In tribunale è legittimo raccontare, su un giornale no. Il no comment di Ilary è più elegante e dignitoso”.

La Volpe non ha alcun dubbio: Totti è stato fuori luogo, mentre la Blasi è stata una grande signora.

Anche Alfonso Signorini contro Francesco Totti

Non solo Adriana Volpe, anche Alfonso Signorini ha detto la sua sull’intervista di Totti al Corriere della Sera. Il conduttore del GF Vip ha dichiarato: