Francesco Totti pentito per l'intervista: adesso è pronto al dialogo con Ilary Blasi per il bene dei figli.

Nuove indiscrezioni sulla turbolenta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che il calciatore si sia pentito dell’intervista al vetriolo rilasciata al Corriere della Sera, tanto che starebbe facendo di tutto per intavolare un dialogo con l’ex moglie.

Francesco Totti pentito per l’intervista

Il settimanale Oggi aggiunge nuovi dettagli sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto si legge, l’ex calciatore della Roma si sarebbe pentito dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Quindi, dopo aver accusato l’ex moglie di avergli rubato i Rolex e di averlo tradito per prima, il Pupone fa un passo indietro. Per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, Totti vorrebbe intavolare un dialogo con Ilary.

Totti prova ad avere un dialogo con Ilary

Francesco si sarebbe reso conto di aver esagerato, per cui adesso starebbe facendo di tutto per recuperare la situazione. Con Ilary i rapporti sono complicati da mesi, ma Totti spera di riuscire a trovare un modo per farsi perdonare. Ovviamente, è mosso dal grande amore che prova per i figli e nulla in più. Adesso il suo cuore è di Noemi Bocchi e la Blasi appartiene ormai al passato.

Ilary accetterà il gesto di Totti?

Totti, pentito per l’intervista, vorrebbe avere una separazione pacifica e consensuale. E’ troppo tardi? Per il momento non è dato saperlo. C’è da sottolineare che Ilary, come ha dimostrato con la discussione in diretta tv con Fabrizio Corona, è parecchio vendicativa.