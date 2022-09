Adriana Volpe è tornata a scagliarsi contro la sua ex collega, Sonia Bruganelli, che è tornata al GF Vip nonostante avesse detto di non volerlo fare.

Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli

I rapporti tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sarebbero dei migliori e in queste ore la celebre conduttrice – che a differenza della collega è stata esclusa dalla nuova edizione del GF Vip – è tornata a tuonare contro la moglie di Paolo Bonolis, su cui ha affermato:

“Ho provato in tutti i modi a creare un ponte fra me e lei, ma non ha voluto.

Quando, in puntata, Elenoire Ferruzzi ha detto a Sonia: “Torna a seguirmi sui social”, mi sono morsa la lingua. Mi veniva da dire: “Almeno per un po’ ti ha seguita”. Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l’ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch’io. […] Siamo all’inizio. Ma ho ben chiara l’immagine di Sonia nella prima puntata di questa edizione, in cui indossa un collier Bulgari a forma di serpente e dice: “C’è sempre una serpe in seno”.

Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro. Vediamo. Può essere, invece, l’anno in cui spicca il volo e la vedremo condurre programmi da sola in prima serata”.

Sonia Bruganelli replicherà alle parole della sua ex collega? Durante le ultime puntate del GF Vip lei e Signorini hanno rivolto i loro saluti a Adriana Volpe in diretta tv e la moglie di Paolo Bonolis ha persino affermato di sentire la mancanza della sua ex collega.