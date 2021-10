Adele torna con Easy on me: testo e traduzione

La famosissima cantante inglese ritorna sulle scene con un nuovo singolo in arrivo il 15 ottobre 2021. Il brano di Adele è intitolato Easy On Me: conosciamo meglio il testo e la traduzione della canzone.

Easy On Me, il nuovo singolo

Il titolo e la data ufficiale della nuova canzone sono stati annunciati proprio da Adele, con una clip del video pubblicata sui suoi profili social. C’è grande attesa per questo nuovo brano. Easy On Me , infatti, arriva dopo ben 5 anni dall’ultimo singolo Water Under The Bridge risalente al 2016. Non solo: sono passati addirittura 6 anni dall’ultimo progetto discografico 25, uscito nel 2016.

I commenti piovono ininterrottamente dalla pubblicazione del teaser video, e con ogni probabilità gli hastag #Adele e #EasyOnMe saranno per diversi giorni i più cliccati.

Data di uscita

L’annuncio dell’uscita arriva il 5 ottobre, esattamente 10 giorni prima del debutto del nuovo singolo. Dal 15 ottobre 2021, infatti, sarà possibile ascoltare il brano su Spotify e vedere il video su YouTube.

Easy On Me: testo

Easy On Me: traduzione

