Lisa Marie Presley è scomparsa giovedì 12 gennaio 2023 a causa di un arresto cardiaco: la figlia del grande Elvis non ce l’ha fatta ed è stata la madre Priscilla a darne la triste notizia.

Proprio come il padre era una grande appassionata di musica: scopriamo meglio com’è stata la sua vita, tra vita privata e carriera professionale.

Lisa Marie Presley: tutto sulla figlia di Elvis

Nata a Memphis (Tennessee) sotto il segno dell’Acquario il 1 febbraio 1968, Lisa Marie Presley aveva 55 anni. Suo padre era il grande Elvis Presley (scomparso nel 1977), mentre la madre è Priscilla Presley, nota attrice del mondo di Hollywood.

La vita adolescenziale di Lisa Marie non è stata delle più semplici. Durante il periodo scolastico, infatti, la giovane Presley è stata espulsa da alcuni collegi per possesso illegale di droga (cocaina).

In effetti la storia racconta che Lisa Marie Presley fosse concretamente dipendente dalla cocaina e questa parentesi della sua vita fu una delle più dure e difficili da superare.

Divenuta molto amica con l’ex fidanzata del padre, Linda Thompson, la giovane Presley decise di cominciare a dedicarsi alla musica. Nel 2003 ha inizio la sua carriera da cantante solista e il suo primo album, intitolato To Whom It May Concern, ebbe un notevole successo.

La strada verso la musica era cominciata: il successo stava per arrivare.

Il suo secondo album arriva due anni dopo, nel 2005: il titolo era Now What, ed è stato il nono disco più venduto dell’anno in tutta l’America, nonostante le diverse censure subite. Nel 2012 pubblica il terzo album, intitolato Storm & Grace, mentre tra i singoli usciti a suo nome si ricordano: Lights Out (2003), Sinking In (2003), Dirty Laundry (2005), Idiot (2005), Thanx (2005) e You Ain’t Seen Nothin’ Yet (2012).

Il 12 gennaio 2023 Lisa Marie Presley muore a causa di un arresto cardiaco. Tre giorni prima aveva partecipato alla cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2023, assistendo con entusiasmo all’assegnazione del premio all’attore Austin Butler per l’interpretazione del padre nel film Elvis. A darne la triste notizia è stata la madre Priscilla Elvis: «È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato».

La vita privata di Lisa Marie Presley

La vita privata della cantante è stata oggetto di discussione numerose volte. Nel 1988 Lisa Marie Presley sposa Danny Keough, musicista di Chicago, con il quale ha avuto due figli: Riley, nata nel 1989 e Benjamin, nato nel 1992. Dopo circa cinque anni e mezzo la coppia decide di divorziare nel 1994 e meno di un mese dopo la donna sposa un altro grande della musica mondiale: Michael Jackson. Il matrimonio con il re del pop dura solamente due anni e i due divorziano nel 1995.

Passa qualche anno e Lisa Marie Presley si fidanza con John Oszajca, musicista di origine hawaiana. La relazione con l’uomo dura molto poco, poiché la donna incontra Nicolas Cage a una festa e se ne innamora perdutamente. Non a caso i due si sposano nel 2002 durante una cerimonia segreta alle Hawaii in occasione del 25esimo anniversario della morte dell’immortale Elvis Presley. Anche il matrimonio con Cage si rivela un fallimento: poco meno di quattro mesi dopo la loro unione, i due si lasciano.

Nel 2006 arriva il quarto matrimonio: Lisa Marie Presley si sposa con Michael Lockwood, con il quale dà alla luce due splendide gemelle, Harper e Finley, nate nel 2008. Nel giugno 2016 la donna chiede il divorzio e la situazione legale tra i due non è stata delle più rosee.

A rendere il tutto ancora più devastante? Il suicidio del figlio Benjamin, avvenuto nel 2020, nel giorno del suo 28esimo compleanno.