Attore di fama mondiale, ha recitato in film e serie-tv di grande successo, come Top Gun e Walker Texas Ranger: chi era Clarence Gilyard?

Volto noto di pellicole di grande successo, Clarence Gilyard è scomparso il 28 novembre 2022 all’età di 66 anni.

Attore di Die Hard e di Walker Texas Ranger, ha avuto una carriera ricca di importanti esperienze e di enormi soddisfazioni: scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Clarence Gilyard: tra lavoro e vita privata

Nato a Moses Lake (città degli Stati Uniti) sotto il segno del Capricorno il 24 dicembre 1955, Clarence Gilyard è stato un grande attore, volto di alcuni dei film di maggiore successo.

Figlio di un ufficiale della U.S. Air Force, Clarence Gilyard sin da giovane si dedica all’arte e allo studio del karate e del taekwondo, ma ha anche praticato football durante il periodo del college.

Proprio come il padre, Gilyard decide di trascorrere un anno come cadetto all’Air Force Academy, ma poi si trasferisce allo Sterling College. Nel 2003 si diploma in teatro, diventando nel tempo professore della disciplina presso l’Università del Bethel College, in Nevada.

Esattamente dieci anni dopo il suo diploma, nel 2013, Clarence Gilyard diventa regista della sua prima opera teatrale, intitolata Il diario di Anna Frank e interpretata proprio dai suoi studenti.

In realtà la sua carriera da attore comincia anni prima; è infatti il 1981-1982 quando Gilyard partecipa all’ultima stagione della serie-tv CHiPs. Due anni dopo, nel 1984, recita in The Duck Factory (serie-tv di brevissima durata) accanto a un giovanissimo Jim Carrey.

Il successo esplode nel 1986 con l’uscita di Top Gun e Karate Kid II – La storia continua…, pellicole in cui, sebbene in parti minori, l’attore riesce a colpire il grande pubblico. Grazie proprio a quelle interpretazioni, nel 1987 ottiene il suo primo vero ruolo da protagonista: il film in questione è Off the Mark, diretto da Bill Berry. Seguono Trappola di cristallo (1988) e Sei solo, agente Vincent (1989), progetti dopo i quali Clarence Gilyard inizia la sua esperienza all’interno di una delle serie-tv più amate della televisione: Walker Texas Ranger. All’interno della serie Gilyard interpreta James Trivette e nel giro di poco tempo ottiene un successo incredibile. Dopo quest’ultima l’attore recita nel ruolo di Bruce Barnes in Prima dell’apocalisse e Prima dell’apocalisse 2 – Tribulation Force.

L’anno 2002 sancisce il suo ritiro dalle scene come attore, ma nel 2005 appare nuovamente nelle vesti di James Trivette in un cameo nel film Walker, Texas Ranger: Processo infuocato. Passano ben sette anni e Clarence Gilyard ritorna sullo schermo nel cortometraggio Top Gun 2: Back to Traffic School di Jessica Gallegos. Tra i suoi progetti cinematografici più recenti si ricordano: Little Monsters (2012), From Above (2013), Una questione di fede (2014), The Track (2015), Rabbit Days (2015) e The Sector (2015).

Clarence Gilyard muore il 28 novembre 2022 all’età di 66 anni, dopo una lunga malattia. Ad annunciare la sua scomparsa è stata l’Università del Nevada, la stessa in cui l’attore era docente di Cinema e di Teatro.

Clarence Gilyard è stato sposato due volte e ha quattro figli. Lui e la sua seconda moglie, Elena, erano sposati dal 2001.