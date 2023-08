E’ venuto a mancare Alessandro Alessandro: è stato per anni musicista presso il Maurizio Costanzo Show.

Si è fatto conoscere come un ottimo pianista, e affiancato con le sue note, anche altri programmi importanti nel palinsesto Mediaset. Vediamo insieme chi era Alessandro Alessandro, nella carriera e nella vita privata.

Alessandro Alessandro: musicista per il Maurizio Costanzo Show e non solo

Quando Maurizio Costanzo, a metà degli anni ’80, gli ha proposto questa occasione, non se l’è certamente lasciata sfuggire: Alessandro Alessandro, che all’epoca era già pianista, è entrato a far parte della grande orchestra del Maurizio Costanzo Show, andando quindi a sostituire, a soli 20 anni, il celebre pianista dell’epoca, Franco Bracardi.

A cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, dunque, Alessandro Alessandro si fece ben conoscere grazie a questo famoso programma della seconda serata di Canale 5, ma non solo: infatti, accompagnò con le sue note, anche il programma di Marta Flavi “Agenzia Matrimoniale”.

Proprio Marta Flavi, oggi su Instagram, si pronuncia in merito alla sua scomparsa:

“Proprio adesso ho saputo che Alessandro non c’è più. Amico mio ti ho voluto molto bene e tu ne hai voluto a me. Temevo questa notizia ed è arrivata. Hai lottato come un guerriero e sei stato fortissimo. Hai sempre dato a noi tutti il tuo sorriso è la tua positività. Mi mancherai moltissimo, le nostre telefonate quotidiane le tue battute le risate. Riposa in pace tesoro”.

Alessandro Alessandro, però, era davvero un musicista completo, che ha negli anni accompagnato anche molti artisti della musica italiana ed internazionale, tra cui Lucio Dalla, Michele Zarrillo, Pino Daniele, Renato Zero, Raf, Roy Paci, Bruce Springsteen, Tony Hadley e Antonello Venditti.

Alessandro Alessandro nella vita privata

Per quanto concerne carriera e vita lavorativa di Alessandro, quel che sappiamo è che lo abbiamo sempre trovato nell’orchestra del Maurizio Costanzo Show, da quando nel 1984, il celebre marito di Maria De Filippi glielo avrebbe proposto.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che Alessandro Alessandro era sposato con la giornalista del TG1 Cristina Guerra dal 2005. Con lei avrebbe avuto tre figli gemelli, Luca, Gabriele e Carlo. Alessandro è nato a Roscigno, in provincia di Salerno, e nel ’64 si sarebbe trasferito a Roma.

E’ morto all’età 62 anni: da due anni era seriamente malato, ma ha affrontato con serenità la sua malattia.

Di lui, oggi, ha parlato anche la speaker radiofonica Rosaria Renna, voce di Radio Monte Carlo, che in un tweet lo ha salutato:

“Ci saluta oggi il Maestro Alessandro Alessandro, uomo gentile, sempre garbato e sorridente. Grande professionista, pianista sensibile, marito e padre. Che la terra gli sia lieve”.

I funerali di Alessandro Alessandro si terranno, secondo La Repubblica, a Roma lunedì 7 agosto nella chiesa di San Gregorio VII.

Il mondo della musica e della TV perdono un altro grande artista: solo all’inizio di quest’anno, era venuto a mancare il vero pigmalione di Alessandro Alessandro, Maurizio Costanzo, che lo ha voluto nella sua orchestra come maestro principale, già dal 1987.