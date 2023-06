Siete pronti? Lo storico programma La Talpa, andato in onda dal 2004 al 2008, potrebbe tornare in televisione con l’edizione 2008. Ma chi conduce il reality? Ad aver lanciato le prime proposte sembrerebbe essere stata Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna con l’edizione 2024 La Talpa, chi conduce il reality?

La Talpa è un reality show andato in onda per la prima volta su Rai 2 dal 30 gennaio al 2 aprile 2004. Per le successive edizioni poi, dal 2005 al 2008, è stato trasmesso su Italia 1. Il programma è la versione italiana del format belga De Mol. Ma in cosa consiste? Un gruppo di concorrenti Vip, chiamati anche “sospettati” o “indagati” hanno l’obiettivo di smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Il compito è affidato sia al pubblico sia agli stessi sospettati. Un programma divertente, spensierato e avvincente che ha accompagnato il pubblico italiano per tre edizione con la conduzione di Paola Perego. Nel giugno 2022 poi, il reality è stato acquistato dalla casa di produzione Fascino PGT, appartenente a Maria De Filippi. Dunque, dopo ben quindici anni dall’ultima puntata, l’amatissimo show potrebbe ritornare. Ma chi conduce l’edizione 2024?

La Talpa 2024, chi conduce? La proposta di Maria De Filippi

Stando a quanto riportato da Nuovo Tv, il settimanale condotto da Riccardo Signoretti, Pier Silvio Berlusconi ha chiesto proprio a Maria De Filippi qualche consiglio sull’edizione 2024 de La Talpa. E, secondo le ultime indiscrezioni, la nota conduttrice televisiva vorrebbe alla conduzione Silvia Toffanin. “Si dice che Maria e Silvia Toffanin lavoreranno a stretto contatto“, si legge sulla rivista. La padrona di casa di Verissimo potrebbe dunque debuttare alla conduzione di un nuovo reality. Mentre Maria De Filippi avrà il ruolo di produttrice e questo le darà modo anche di scegliere personalmente il conduttore per la nuova edizione de La Talpa.

Quando e dove vedere l’edizione 2024 de La Talpa

L’attesissimo ritorno de La Talpa era già programmato la scorsa stagione, ma decisero di rinviarlo per far tornare in onda Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia. Ora però, il reality show sembrerebbe aver trovato finalmente un posto in televisione. Dunque, come già anticipato, La Talpa potrebbe tornare nel 2024. Probabilmente sarà trasmessa sempre su Italia 1. Al momento nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Non abbiamo ancora informazioni su una possibile data d’uscita del reality. Non ci resta che aspettare per rimanere aggiornati su tutte le novità.