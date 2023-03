I trend primavera estate 2023 puntano tantissimo sugli accessori, dai gioielli alle scarpe, dalle borse agli occhiali da sole. Vediamo, all’interno di questo articolo, quali saranno gli accessori must have primavera estate 2023.

Accessori must have primavera estate 2023: le borse

La borsa si sa è un accessorio imprescindibile per ogni donna, visto che permette di portare con sé tutto l’essenziale. Oggi poi ne esistono di talmente tante forme, dimensioni e colori che è praticamente impossibile non trovare quella perfetta per noi. Per questa primavera estate il colore che più va di moda è il fucsia, ma diciamo che tutti i colori flou sono di grande tendenza, come il blu elettrico, il giallo neon, il verde evidenziatore e l’arancione acceso. Sulle passerelle abbiamo visto che è tornata di moda la mini bag da portare a mano. Sicuramente non è una borsa capiente, non è quindi adatta a tutte le occasioni, però per una serata, o un semplice aperitivo, la mini bag può fare la differenza, un vero e proprio tocco in più al nostro outfit.

Un altro must have per la primavera estate 2023 sono le borse a rete, che ogni anno diventano sempre più eleganti, poiché impreziosite di frange. Si trovano di vari colori e dimensioni. Perfette per la primavera estate anche le borse crochet, ovvero realizzate all’uncinetto, e le borse hobo oversize, ideali per una gita al mare o per un weekend fuori porta.

Accessori must have primavera estate 2023: occhiali da sole e cappelli

Altro accessorio immancabile durante la primavera estate sono gli occhiali da sole. Il fascino degli occhiali da sole Ray-Ban non passa mai di moda, inoltre quest’anno, dopo l’uscita nel 2022 del film “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise, i Ray-Ban Aviator sono tornati prepotentemente alla ribalta.

Quest’anno saranno di tendenza gli occhiali da sole dalle forme grandi e vistose, con linee geometriche, a tinte d’impatto e con applicazioni preziose. Per un viso piccolo perfetti gli occhiali da sole oversize bicolore, per i visi più grandi ottimi i modelli tartarugati con lenti tonde.

Un altro accessorio che per la primavera estate 2023 sarà un vero e proprio must have è il cappello. Oltre al classico baseball cup, quest’anno andranno per la maggiore i cappelli grandi, fedora o cowboy, che renderanno il nostro outfit ancora più chic e originale.

Accessori must have primavera estate 2023: le scarpe

Concludiamo questo articolo con l’ultimo accessorio must have per la primavera estate 2023: le scarpe. Tra i trend quest’anno troviamo le scarpe platform, ossia quel tipo di scarpa caratterizzata da un plateau particolarmente elevato, perfetto quindi per slanciare la figura. Per l’estate ottime le infradito per camminare durante il giorno, mentre la sera sono di tendenza le scarpe con gioielli, strass, brillantini, glitter, l’importante che ci sia qualcosa di luminoso. Tornano di moda soprattutto per la primavera le Mary-Jane, quelle scarpe basse e chiuse con uno o più cinturini che attraversano il collo del piede e gli stivali che arrivano fino al ginocchio, possibilmente con tacco per slanciare la figura.