Una delle tendenze di questa primavera 2023 sono le scarpe Mary Jane, che hanno una storia e sono sempre molto amate. Un ritorno al passato sempre presente e amato, per look dal fascino davvero incredibile.

Scarpe Mary Jane: tendenza primavera 2023

Tra le scarpe in tendenza per la primavera-estate 2023 ci sono le inimitabili Mary Jane, che tornano alla moda anche quest’anno, come era prevedibile. Sono proprio loro le vere e uniche regine di stile, comode, versatili e retrò. Sanno sempre rendere gli abbinamenti molto più facili di quanto si possa immaginare, donando ad ogni look un fascino davvero unico nel suo genere e decisamente insuperabile. Questa tipologia di scarpe prende il nome da un personaggio di un fumetto americano, Mary Jane Watson, e si distinguono per l’amatissimo e caratteristico cinturino posizionato sulla parte superiore del piede. Ne esistono davvero infinite versioni tra cui è possibile scegliere e sono adatte a qualsiasi tipo di look, donando sempre quel tocco in più che rende lo stile decisamente perfetto. Le Mary Jane sono davvero molto amate. Le abbiamo viste sulle passerelle più importanti, ma anche indossati da famose attrici, cantanti, influencer e vip, che seguono sempre la moda e le tendenze, per essere sempre al top. Esistono moltissimi modelli di queste scarpe, che sono assolutamente un must have per la bella stagione in arrivo.

Mary Jane, le scarpe versatili di tendenza: come abbinarle

Le Mary Jane sono sempre in tendenza, perché sono le scarpe perfette per ogni look, caratterizzate da una versatilità davvero unica. Pensate che queste scarpe sono state amate e indossate dall’icona di stile Greta Garbo e dalla controversa Courtney Love, che le hanno rese perfette per due stili completamente diverse. Entrambe sono state follemente innamorate delle Mary Jane, che hanno indossato in versioni differenti, ma sempre mostrando un grande amore per il glamour. Con gli abbinamenti giusti, le scarpe Mary Jane possono trasformare ogni tipo di outfit in un look decisamente alla moda, soprattutto durante la primavera. Basse con il tacco largo riescono a dare un tocco grunge e sono tra le più eleganti di tendenza per la primavera. Con un tacco medio e colori tenui, come bianco, nero o beige, possono essere perfette per un look raffinato ed elegante. Le scarpe Mary Jane sono molto comode e incredibilmente versatili. Riescono ad adattarsi alla perfezione a qualsiasi occasione, dall’ufficio al tempo libero, dalle serate più eleganti e quelle più casuale. Sono perfette per ogni stile, senza mai sacrificare il comfort e la comodità. Ci sono molti modelli in toni pastello, come rosa, azzurro, giallo, verde menta, o con stampe floreali, che sono sicuramente tra le più amate da indossare durante i mesi primaverili. Per le donne che vogliono usare, invece, sono disponibili modelli in colori fluo e con i glitter. Tra gli abbinamenti più amati in assoluto ci sono jeans e gilet, che offrono un look casual che può diventare chic grazie al tocco delle scarpe. Sono perfette anche con le gonne a matita a vita alta e hand bag.