Sarà il crochet l’assoluto protagonista della primavera estate 2023. I capi realizzati all’uncinetto saranno un vero e proprio must have da avere nell’armadio! Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Crochet: che cos’è?

Il crochet non è nient’altro che la lavorazione a uncinetto. Il suo nome deriva principalmente dagli strumenti che vengono utilizzati, ovvero dei bastoncini metallici, lunghi circa 20 cm, schiacciati nella parte centrale al fine di favorire una migliore impugnatura e che terminano con un uncino che serve ad agganciare i fili di tessuto e a dare vita a varie creazioni. Questo tipo di lavorazione viene eseguita un punto alla volta con un filo continuo.

Guai ad associare il crochet esclusivamente alla creazione di centrini che quando eravate piccole vedevate al centro del tavolo di vostra nonna, al giorno d’oggi il lavoro all’uncinetto può dar vita a numerose creazioni e in diversi tessuti, come ad esempio lana, cotone e fibre sintetiche. Si passa appunto dai semplici centrini a qualsiasi capo di abbigliamento e accessorio.

Il crochet è una tecnica molto antica, è quindi assai difficile risalire a un’origine certa.

In base al filo utilizzato venivano ideate creazioni diverse. In Cina, per esempio, si facevano le bambole all’uncinetto, in Turchia, in Africa e in Scozia invece si creavano copricapi. Addirttura nell’antico Egitto venivano realizzati capi e accessori con la tecnica del crochet.

Il crochet è un hobby che negli ultimi anni è tornato in auge, tra l’altro anche tra le giovanissime, che hanno scoperto non solo il piacere del lavoro a mano, ma anche la soddisfazione di creare un abito o un accessorio unico fatto apposta per loro. La lavorazione non è molto complessa, a oggi comunque ci sono tantissimi tutorial sul web che, se avete voglia di imparare questa tecnica, vi consiglio di andare a vedere.

Crochet: tendenze primavera estate 2023

Dopo il 2021 anche questa primavera estate il crochet sarà un grande protagonista della moda. Già sulle passerelle di lusso si è visto il ritorno della crochet mania e anche molte it-girl del momento hanno pubblicato foto con abiti lavorati all’uncinetto. Si passa dalle trame geometriche ai disegni più fantasiosi, fino a simulare una vera e propria rete fatta a mano. Insomma, durante la primavera estate 2023 saremo tutte invogliate a indossare almeno un capo lavorato all’uncinetto o ad avere almeno un accessorio, come una borsa, magari fatta proprio da noi.

Crochet: abbinamenti e consigli

Il capo must have che non può mancare nel nostro armadio per la prossima primavera estate è il top crochet che, tra l’altro, indossa spesso la nota influencer Chiara Ferragni. Può essere indossato sia con un altro capo realizzato all’uncinetto, come ad esempio una mini gonna, oppure l’abbinamento perfetto è con un paio di jeans o degli shorts. Di tendenza anche i pantaloncini, le gonne crochet, perfette per la stagione estiva, abbinabili ad esempio con una camicetta, e i vestiti. Per finire, perché non provare un costume realizzato all’uncinetto? Se ne trovano di tantissimi modelli e colori che renderanno il tuo look allegro e spensierato!