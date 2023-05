A casa tutti bene – La serie, seconda stagione: trama e anticipazioni

A casa tutti bene – La serie sta per tornare su Sky con la seconda stagione, composta da otto nuovi episodi. Scopriamo insieme di cosa parla l’amatissima serie tv creata da Gabriele Muccino e particolarmente attesa.

A casa tutti bene – La serie: arriva la seconda stagione

A casa tutti bene – La serie è pronta a tornare su Sky Serie, on demand, e in streaming su Now Tv, a partire da venerdì 5 maggio 2023, con una seconda stagione tutta da scoprire, composta da otto nuovi episodi, che verranno rilasciati al ritmo di due a settimana. Si tratta di una serie tv molto amata, tratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino, la cui seconda stagione era particolarmente attesa. La prima stagione ha vinto il Nastro D’Argento 2022 come miglior serie tv, con un grande riscontro da parte del pubblico. La serie è prodotta da Sky Studios e Lotus Production di Leone Film Group e con questa seconda stagione torna a raccontare la vita delle famiglie Ristuccia e Mariani, con un cast corale davvero incredibile e una storia familiare che sa di thriller, tra intrighi, segreti e tantissimi colpi di scena, che aumenteranno in questo nuovo capitolo. La serie tv A casa tutti bene è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, che è anche head writer, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. L’appuntamento con la seconda stagione è su Sky e Now Tv, con due episodi che andranno in onda ogni venerdì, dal 5 al 26 maggio 2023.

A casa tutti bene – La serie: la trama e le anticipazioni della seconda stagione

La trama della seconda attesissima stagione della serie tv A casa tutti bene riprende dagli eventi con cui si era conclusa la prima stagione. Dopo il volo dalla scogliera effettuato da Ginevra, che era fuggita dopo aver sentito la confessione di Alba riguardo ad un omicidio che è stato compiuto anni prima e tenuto segreto insieme alla cognata Maria, i telespettatori assistono ad una corsa disperata in ospedale di Carlo e il tentativo dei medici di salvare la vita alla donna. Trascorso un anno di tempo, tutti sembra si stiano adeguando alla nuova vita. Carlo, Paolo, Sara e Riccardo lavorano al ristorante, Diego cerca di riconquistare sua moglie, che è sempre più distante, e Ginevra fa moltissima fatica a tornare completamente alla normalità della sua vita. Alba viene tenuta a distanza dai figli, che stanno cercando di trovare la loro strada, mentre provano in tutti i modi a salvare il San Pietro. Alla fine, però, le colpe del passato tornano sempre a disturbare e a complicare la vita di tutti. La felicità sembra essere una vera e propria illusione, quasi impossibile da afferrare. Ma è davvero così? La trama di questa seconda stagione contiene tantissimi colpi di scena, che sicuramente i telespettatori non si aspettano. Le vicende delle famiglie diventeranno ancora più delicate, con intrecci davvero inaspettati, intrighi e segreti, che rendono tutto ancora più interessante e sicuramente molto appassionante, proprio come nella prima stagione.