A casa tutti bene, la nota serie-tv diretta da Gabriele Muccino, arriverà con la seconda stagione. Dopo il successo del primo capitolo, la storia e gli intrighi della famiglia Ristuccia stanno per tornare e i fan affezionati non vedono l’ora di vivere nuove emozioni. Che cosa sappiamo di A casa tutti bene 2? Facciamo un po’ di chiarezza.

A casa tutti bene 2: quando esce la seconda stagione della serie?

Se ve lo stavate chiedendo da tempo, ora la notizia è certa. A casa tutti bene 2 debutterà venerdì 5 maggio 2023 e lo farà sia su Sky, sia su NOW. Sarà dunque il mese di maggio a sancire il debutto della nuova stagione: finalmente i fan della serie avranno modo di seguire le nuove avventure dei Ristuccia e dei Mariani.

Tutte le nuove puntate di A casa tutti bene 2 (e saranno 8 in totale) arriveranno in prima serata.

La seconda stagione è stata prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production.

A casa tutti bene 2: la trama e le anticipazioni della seconda stagione

Le questioni della famiglia Ristuccia e della famiglia Mariani tornano sul piccolo schermo. Il fil rouge della seconda stagione di A casa tutti bene è sempre la famiglia.

Mentre Carlo concilia la vita famigliare con i vari progetti imprenditoriali, Paolo continua a combattere legalmente contro Olivia e Sara, dal canto suo, riscopre l’amore. In tutto questo ci sarà Alba pronta a ricostruirsi una vita, ma come nelle migliori storie arriverà il passato a rimescolare le carte in tavola.

Ci saranno nuove prove inaspettate, nuovi amori, nuovi intrighi, nuovi tormenti e tantissima suspense pronta a coinvolgere tutto il pubblico. Basta dare un rapido sguardo al teaser ufficiale di A casa tutti bene 2 per rendersi conto di quanto anche la seconda stagione sarà ricca di adrenalina: l’attesa è quasi completamente finita.

Il cast di A casa tutti bene 2

A casa tutti bene 2 si compone di un grandissimo cast, tra cui spiccheranno:

Laura Morante (Alba Ristuccia);

Francesco Scianna (Carlo, figlio di Alba);

Silvia D’Amico (Sara, figlia di Alba);

Simone Liberati (Paolo, figlio di Alba);

Euridice Axen (Elettra);

Sveva Mariani (Luna, figlia di Elettra e di Carlo)

Laura Adriani (Ginevra, compagna di Carlo);

Antonio Folletto (Diego, compagno di Sara);

Paola Sotgiu (Maria Mariani);

Valerio Aprea (Sandro Mariani);

Alessio Moneta (Riccardo Mariani);

Emma Marrone (Luana, compagna di Riccardo);

Milena Mancini (Beatrice, compagna di Sandro);

Maria Chiara Centorami;

Marianna Falace;

Eugenia Costantini (ex compagna di Paolo);

Federico Ielapi;

Marco Rossetti

In A casa tutti bene 2, però, ci saranno anche delle new entry nel cast. Parliamo infatti di Tom Leeb, attore e cantautore francese che interpreterà uno chef di successo. Non solo, nel cast anche Camilla Semino Favro, che interpreterà Rebecca Baldini, avvocata di grande fama e vecchia amica di Sara. Yan Tual sarà invece Pierrick, il nuovo compagno di Olivia, mentre Filippo Valle sarà Giuseppe, un nuovo personaggio particolarmente legato a Beatrice.

A casa tutti bene 2, diretta anche questa volta da Gabriele Muccino, sarà disponibile a partire dal 5 maggio 2023: siete pronti per la nuova stagione?