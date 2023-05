A casa tutti bene – La serie, seconda stagione: quanti episodi

A casa tutti bene – La serie è pronta a tornare su Sky con la sua seconda stagione, particolarmente attesa. La serie tv scritta da Gabriele Muccino, ispirata all’omonimo film, ha ottenuto un grande successo. Scopriamo quanti episodi prevede.

A casa tutti bene – La serie: quanti episodi?



A casa tutti bene è una serie tv scritta da Gabriele Muccino, ispirata all’omonimo film del regista. Una serie tv che ha ottenuto un grandissimo successo, tanto da riuscire a vincere il Nastro d’Argento con la sua prima stagione, come miglior serie tv dell’anno. Una trama che ha appassionato i telespettatori, che non vedevano l’ora di scoprire come continuerà questa storia così appassionante. Nella seconda stagione, particolarmente attesa dal pubblico, ci saranno molti più intrighi, molti più segreti, molte più incomprensioni, sentimenti inaspettati, sviluppi imprevedibili e tanti colpi di scena, che coinvolgeranno tutti i membri della grande famiglia al centro della serie tv. Gabriele Muccino ha scelto Sky per questa sua prima esperienza televisiva, dopo anni di progetti al cinema. Si tratta di un reboot del suo omonimo film, che è stato campione di incassi, e anche nella versione seriale ha ottenuto un grande successo. La seconda stagione, prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production – società di Leone Film Group, è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. A casa tutti bene – La serie è pronta a tornare a partire dal 5 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now Tv. Il numero di episodi previsto per questa seconda stagione è otto, tutti da non perdere. Verranno mandati in onda a due a due, ogni venerdì, dal 5 al 26 maggio.

A casa tutti bene – La serie: di cosa parla



Chi ha seguito la prima stagione di questa amata serie tv, sa perfettamente come sono le dinamiche all’interno della grande famiglia al centro della storia. In questa seconda stagione, vedremo Carlo cercare di conciliare la vita familiare con i suoi progetti imprenditoriali, mentre Paolo continua la sua battaglia legale contro Olivia, Sara riesce finalmente a riscoprire l’amore e Alba, che ora è finalmente senza segreti, inizia a ricostruirsi una vita. Eppure, ancora una volta, arriva qualcosa dal passato che scombinerà tutti i piani, stravolgendo tutto. Al centro della storia raccontata nella serie tv c’è sempre la stessa famiglia. Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano delle prove del tutto inaspettate, ognuno guidato dal proprio istinto e dal proprio desiderio. Ci saranno nuovi amori e nuovi tormenti, pronti a sconvolgere le loro vite, e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori andranno a ricadere sempre sui figli. I protagonisti andranno incontro ad un destino ineluttabile, ovvero la felicità che sembra essere un’illusione impossibile da toccare e afferrare, soprattutto per loro. Ma sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che aspettare il 5 maggio e iniziare un nuovo viaggio in compagnia dei protagonisti di questa amatissima serie tv.