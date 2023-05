A casa tutti bene – La Serie, 2 stagione: dove vederla

A casa tutti bene – La serie è pronta a tornare sul piccolo schermo con la sua seconda stagione, particolarmente attesa, composta da otto episodi. L’amata serie tv di Gabriele Muccino è pronta a coinvolgere ancora una volta il pubblico.

A casa tutti bene – La serie: dove vedere la seconda stagione



Una delle serie tv che ha avuto più successo negli ultimi anni è sicuramente A casa tutti bene, reboot dell’omonimo film di Gabriele Muccino, diretta dal regista romano che ha riconfermato la fortuna di un prodotto che già nella sua versione cinematografica aveva appassionato e conquistato il pubblico. La seconda stagione di questa amata e attesa serie tv arriverà a partire dal 5 maggio su Sky e in streaming su Now, con otto nuovi episodi tutti da scoprire, per soddisfare la curiosità di tutti coloro che erano rimasti con il fiato sospeso dopo l’ultima puntata della prima stagione. Per questo capitolo Muccino ha anche il ruolo di supervisore artistico. La famiglia Ristuccia è pronta a tornare con nuovi intrighi, nuovi segreti, che si svilupperanno in otto episodi, capaci di scatenare molte emozioni e in grado di coinvolgere completamente il pubblico.

La prima stagione di A casa tutti bene ha conquistato il Nastro d’Argento come migliore serie dell’anno e non è da escludere che anche il secondo capitolo possa riuscire ad ottenere un successo così grande. La seconda stagione è stata prodotta da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production – società di Leone Film Group, ed è stata scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

A casa tutti bene – La serie: finale della prima stagione e anticipazioni

Nel finale della prima stagione di A casa tutti bene – La serie emerge il delitto commesso più di trent’anni prima, quando uno scheletro viene dissotterrato nel giardino della villa di Orbetello. Sandro e Beatrice, intanto, convolano a nozze, mentre Carlo deve convincere Ginevra a proteggere quella che a breve diventerà la sua famiglia, a tutti gli effetti. Sara è ignara della minaccia che Regina costituisce per la sua famiglia, mentre Paolo si prepara a dare battaglia a Olivia per la custodia del piccolo Giovanni. La prima stagione si conclude anche con l’incidente d’auto che coinvolge Ginevra. Tutti i fan si sono chiesti se la futura moglie di Carlo sia viva o morta.

Nella seconda stagione vedremo Carlo mentre concilia la vita familiare con i suoi progetti imprenditoriali, mentre Paolo continua la sua battaglia legale contro Olivia, Sara riscopre l’amore e Alba, che ora è senza segreti, cerca di ricostruirsi una vita. Ma c’è sempre il passato a mettere lo zampino, scombinando tutti i piani. Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio istinto e dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino molto particolare, che riguarda la felicità, vista come un’illusione quasi impossibile da afferrare, soprattutto per questi protagonisti.