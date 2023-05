Al Bano - 4 volte 20 andrà in onda questa sera, martedì 23 maggio 2023, su Canale 5, in prima serata.

Al Bano – 4 volte 20: le anticipazioni

Questa sera, mercoledì 23 maggio 2023, a partire dalle 21.20, su Canale 5, andrà in onda Al Bano – 4 volte 20, il concerto evento che si è tenuto il 18 maggio all’Arena di Verona. È una serata dedicata al celebre artista, che festeggia i suoi 80 anni, proponendo le canzoni che lo hanno reso famoso. Per l’occasione saranno presenti i suoi affetti più cari e molti celebri artisti. Albano Carrisi, meglio conosciuto come Al Bano, è nato a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, il 20 maggio 1943. Per celebrare i suoi 80 anni ha tenuto un concerto speciale nella prestigiosa cornice dell’Arena di Verona. L’evento verrà trasmesso questa sera in prima serata su Canale 5, per festeggiare insieme.

Si tratta di una serata all’insegna della musica, ma anche piena di racconti della vita del cantante, una vita ricca e densa, fatta di amori, figli e di tante persone che lo amano da sempre e che lo seguono da decenni nella sua carriera. Il concerto è prodotto da ArcobalenoTre e AC Production, con la collaborazione di DM Produzioni, e vede Al Bano accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Tra un racconto e l’altro, il cantante si esibisce nei suoi maggiori successi musicali, come Nel Sole, Felicità, Nostalgia Canaglia, Ci sarà, Sharazan, è la mia vita e Sempre sempre. Molti dei suoi brani più famosi sono stati interpretati insieme a Romina Power, che ha sposato nel 1970 e con cui è stato legato per circa 30 anni, per poi iniziare la sua relazione con Loredana Lecciso.

Al Bano – 4 volte 20: l’elenco degli ospiti



Per questa grande festa dedicata alla musica, Al Bano viene festeggiato e omaggiato anche da tanti suoi colleghi artisti, alcuni dei quali hanno condiviso con lui importanti momenti di vita professionale e non solo, che per l’occasione speciale salgono sul palco dell’Arena di Verona per duettare con lui. Gli ospiti di questo concerto evento sono: Romina Power, Gianni Morandi, Arisa, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Iva Zanicchi e Renato Zero. Nel corso della serata vedremo inoltre riuniti tutti i figli dell’artista: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. La serata evento Al Bano – 4 volte 20 andrà in onda questa sera, in prima serata, su Canale 5, alle 21.20, ma il programma verrà trasmesso anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Per il cantante si tratta di un modo per festeggiare i suoi 80 anni insieme alle persone che ama, ma anche insieme a tutti i suoi fan che hanno seguito la sua carriera e lo hanno sempre sostenuto, in compagnia dei colleghi, degli amici e della famiglia. Un’occasione per godersi la musica e festeggiare insieme.