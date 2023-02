Al Bano Carrisi ha fatto dell’ironia su un suo ipotetico infarto a Oggi è un altro giorno e ha finito per creare il gelo in studio.

Al Bano: la battuta a Oggi è un altro giorno

Dopo l’esibizione sul palco del Festival di Sanremo in compagnia di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, Al Bano ha confessato a Oggi è un altro giorno tutta la sua emozione e ha rivelato che addirittura non avrebbe dormito nei giorni immediatamente precedenti all’evento.

Per finire il cantante – che sul palco dell’Ariston ha fatto persino qualche flessione – ha fatto dell’ironia sul suo infarto che ha creato il gelo nello studio tv.

“Sento quel palcoscenico, quel momento storico, talmente importante, come un turbine dentro, è bellissimo. Faccio sempre un carico di adrenalina ed è quello che mi mantiene giovane. Certo o ti viene un infarto, e quello è già arrivato e l’ho mandato via. No, no ma arriva!”, ha dichiarato tra l’imbarazzo generale.

“Ma come arriva, Iva digli qualcosa!” ha esclamato Serena Bortone chiedendo aiuto a Iva Zanicchi, che è intervenuta dicendo: “Ma va là. Ha avuto un piccolissimo infarto che ti ha aiutato ad essere così vitale. Quel piccolissimo disguido l’hai superato amore. Perchè uno non può fare gli acuti che fai tu se ha problemi di cuore”.

Quest’anno Al Bano compirà 80 anni e sul palco dell’Ariston ha avuto modo di spegnere ben 4 torte con tanto di candeline.