Scopriamo quali sono stati i migliori beauty look delle star presenti alla Milano Fashion Week. Sono tante le donne famose presenti a questo evento particolarmente atteso e hanno tutte sorpreso per le loro scelte di bellezza.

I migliori beauty look delle star presenti alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week è iniziata da pochi giorni, per presentare le collezioni Primavera estate 2024, e andrà avanti fino al 25 settembre. Una grande opportunità per tutte coloro che vogliono osservare meglio i look delle star e prendere ispirazione, anche quando si tratta di acconciature e make-up. Il rossetto rosso al momento sembra il vero protagonista di questa settimana della moda. Chiara Ferragni ha deciso di indossarlo classico, caldo ma ombre, come riportato da Vanity Fair, con sfumature verso il centro della bocca. Camille Razat ha scelto un burgundy dark, mentre Rocio Munoz Morales ha preferito un rosso fragola, di grande tendenza. Ha decisamente trionfato anche il nude look, un modo per riuscire ad essere luminose in qualsiasi occasione, senza esagerare con i trucco sul viso. Una scelta per cui hanno optato star come Demi Moore, Kate Moss e Naomi Watts. Per quanto riguarda i capelli sembra aver trionfato il liscio, con onde appena accentuate. Gwendoline Christie e Sky Ferreira hanno scelto un biondo all’esterno con radici più interne di un castano simile al grigio. Ma è il make-up è davvero fonte di grande ispirazione per tutte le donne, perché le star in questa occasione hanno scelto di brillare, mostrando dei beauty look davvero molto belli, che sicuramente diventeranno delle tendenze.

Beauty look alla Milano Fashion Week: spiccano il rossetto rosso e il nude look

I beauty look sfoggiati alla Milano Fashion Week hanno già conquistato moltissime donne, che stanno già pensando di copiarli o lasciarsi ispirare. Il grande protagonista di questa edizione è sicuramente il rossetto rosso, sempre di grande tendenza in tutte le sue sfumature, scelto sempre più spesso dalle star, e non solo. Stesso successo anche per il nude look, sempre molto sobrio, in grado di far brillare il viso di ogni donna in qualsiasi occasione, senza mai dover esagerare con il trucco sul viso, che in questo modo non rischia di risultare troppo pesante. Lo ha sfoggiato la bellissima Emma Watson, che per l’occasione ha optato per un look bon ton davvero molto elegante e semplice nello stesso tempo. La nostra Chiara Ferragni ha optato per un look glam in cui ha predominato il rosso, sia per quanto riguarda il rossetto, particolarmente acceso, che le unghie. Un rosso che, in diverse sfumature, è apparso anche sulle labbra di Rocio Munoz Morales e Camille Razat. In tanti sono rimasti affascinati anche dall’eyeliner perfetto di Cara Delevingne, che le ha dato modo si sfoggiare uno sguardo intrigante e davvero impeccabile. Benedetta Porcaroli ha scelto lo smokey eyes, che le ha donato un tocco di punk in un’occasione molto elegante. Una scelta che hanno deciso di fare anche Olivia Palermo ed Elisabetta Canalis. Sicuramente in questi giorni verranno sfoggiati molti altre beauty look da non perdere.

