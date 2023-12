Secondo le ultime ricerche, oltre l’80% dei cibi che gli italiani portano a tavola potrebbero essere contaminati. Voi l’avreste mai detto? Uno scenario davvero sconvolgente, che aumenta in modo esponenziale le preoccupazioni e la sicurezza alimentare del nostro paese.

10 cibi contaminati che gli italiani portano a tavola

Ad aver rivelato questi dati è un’analisi condotta dalla Coldiretti, associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana, attraverso il sistema di allerta rapido (RASFF), strumento che permette di individuare i cibi più pericolosi per la nostra salute. Stando a quanto riportato, i prodotti alimentari e le bevande provenienti dall’estero risultano essere dieci volte più rischiosi rispetto a quelli di produzione italiana. L’ultimo rapporto dell’EFSA del 2023, invece, analizza i dati nazionali sui residui di pesticidi: il 6,4% dei prodotti agroalimentari importati presenta residui chimici irregolari oltre i limiti di legge in Italia. Un valore chiaramente elevato rispetto alla media dello 0,6% dei campioni di origine nazionale. In caso di allerta alimentare, le maggiori preoccupazioni sono determinate proprio dalla difficoltà di rintracciare in breve tempo i prodotti a rischio per ritirarli dal commercio. Una situazione di disagio che provoca sfiducia da parte dei consumatori e complicazioni significative nei settori economici.

Ma quali sono gli alimenti più a rischio? Come già anticipato, a svelarcelo è Coldiretti, che recentemente ha pubblicato una lista dei 10 cibi più contaminati che gli italiani portano a tavola. Ecco nel dettaglio quali sono:

Fichi secchi , provenienti dalla Turchia , potrebbero contenere aflatossine (sostanze altamente carcerogene);

, provenienti dalla , potrebbero contenere (sostanze altamente carcerogene); pesce spada e tonno , provenienti dalla Spagna , presentano un elevato contenuto di mercurio , uno dei rischi più più diffusi ad oggi per quanto riguarda la sicurezza alimentare;

, provenienti dalla , presentano un elevato contenuto di , uno dei rischi più più diffusi ad oggi per quanto riguarda la sicurezza alimentare; carni di pollo , provenienti dalla Polonia , potrebbero portare ad una delle infezioni gastrointestinali più frequenti, ovvero la salmonella ;

, provenienti dalla , potrebbero portare ad una delle infezioni gastrointestinali più frequenti, ovvero la ; mitili ( cozze e vongole ), provenienti dalla Spagna , anche queste potrebbero contenere i batteri salmonella o escherichia coli;

( ), provenienti dalla , anche queste potrebbero contenere i batteri o pistacchi, provenienti dalla Turchia, presentano un elevato contenuto di aflatossine;

anche i pistacchi provenienti dall’Iran potrebbero contenere aflatossine;

a causa della elevata presenza di aflatossine , sono rischiosi per il nostro organismo anche i pistacchi provenienti dagli Stati Uniti;

, sono rischiosi per il nostro organismo anche i provenienti dagli ostriche , provenienti dalla Francia, contaminate principalmente dal norovirus , causa più comune della gastroenterite;

, provenienti dalla Francia, contaminate principalmente dal , causa più comune della gastroenterite; erbe e spezie, provenienti dall’ India, contengono numerosi pesticidi dannosi per il nostro organismo;

provenienti dall’ contengono numerosi dannosi per il nostro organismo; i pesticidi potrebbero trovarsi anche nei litchi provenienti dalla Cina.

Cercare di promuovere una maggiore consapevolezza ed adottare pratiche rigorose di sicurezza alimentare rappresenta un passo essenziale per assicurare che i cibi serviti sulle tavole degli italiani siano più sicuri e protetti da possibili contaminazioni.

