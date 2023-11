Qual è il piatto preferito di Valeria Marini? Se anche voi ve lo state chiedendo e siete curiose di saperlo, allora questo è sicuramente l’articolo perfetto per voi.

Scopriamo dunque, insieme, qual è il cibo prediletto dalla show girl che, come ha già affermato diverse volte, ama molto cucinare e mangiare.

Il piatto preferito di Valeria Marini

Qual è dunque, il piatto preferito della Marini? Un piatto semplice e gustoso, un vero cavallo di battaglia della cucina italiana, caposaldo della dieta mediterranea: la pasta!

In effetti, sembra che la show girl abbia persino presenziato, negli anni passati, a diversi festival dedicati alla pasta, in tutte le sue varianti e sfumature: e con una madrina così, non è possibile sbagliare!

Ma quali sarebbero il condimento, il sugo, il formato di pasta preferiti da Valeria Marini?

In un’intervista l’ex protagonista del Bagaglino avrebbe detto di adorare la pasta in ogni sua ricetta, ma ci ha anche proposto una versione tutta sua, di una pasta squisita, da lei definita “pasta alla ghiottona“.

Vediamo dunque come si prepara questo piatto, e quali sono gli ingredienti che ci occorrono.

Farfalle alla ghiottona di Valeria Marini: un piatto piccante e afrodisiaco

La nota showgirl italiana, ha recentemente condiviso la sua ricetta per le farfalle alla ghiottona. Questo piatto, che la Marini definisce “afrodisiaco”, è a base di pomodorini, peperoncini, pesto e panna.

Ingredienti:

250 g di farfalle

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Pomodorini q.b.

3-4 peperoncini

Sale

Pesto q.b.

Panna q.b.

Parmigiano reggiano q.b.

Procedimento:

Tagliare l’aglio a fettine e farlo rosolare in una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Tagliare i pomodorini a cuoricino e aggiungerli al soffritto di aglio.

Unire i peperoncini, aggiustare di sale e cuocere per qualche minuto.

Aggiungere il pesto stemperato con un po’ di panna e cuocere per altri 2-3 minuti.

Nel frattempo, cuocere le farfalle in acqua bollente salata.

Scolare la pasta e saltarla nel sugo.

Servire con una spolverata di parmigiano reggiano, o di pecorino fresco.

Le farfalle alla ghiottona sono un piatto gustoso e saporito, perfetto per una cena romantica. Il piccante dei peperoncini e il sapore deciso del pesto rendono questo piatto un vero e proprio afrodisiaco.

Valeria Marini, la vita e la carriera

Valeria Marini, nata a Roma il 14 maggio 1967, è una showgirl, attrice e imprenditrice italiana.

Ha raggiunto il successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino, con cui ha lavorato per diverse stagioni. In seguito, si è affermata come attrice in spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive.

Nel corso della sua carriera, Valeria Marini ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, tra cui il Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I Raccomandati. Dalla seconda metà degli anni duemila, ha preso parte a diversi reality show e talent show, tra cui il Grande Fratello VIP per tre volte.

Dal 2005, parallelamente all’attività di showgirl e attrice, è attiva nel campo dell’imprenditoria, svolgendo anche le attività di stilista e produttrice cinematografica.

Considerata un sex symbol degli anni novanta e duemila, grazie anche alle sue forme procaci, Valeria ha realizzato diversi calendari e ha fatto parlare di sé anche sulle riviste di cronaca rosa, in particolare per il suo rapporto sentimentale con Vittorio Cecchi Gori.

