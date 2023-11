Qual è il piatto più mangiato al mondo? La risposta potrebbe sorprendervi! Molte persone avranno sicuramente pensato ad alcuni cibi molto diffusi, ma in realtà esiste un cibo che piace davvero a tutti.

Qual è il piatto più mangiato al mondo? Ecco il cibo che piace a tutti

I cibi più consumati al mondo sono diversi, ma ne esiste uno in particolare che occupa il primo posto in classifica, grazie alle sue proprietà nutrizionali e alla facilità con cui si può sia trovare che cucinare. Sicuramente le abitudini alimentari di ogni popolo sono influenzate da diversi aspetti, come la posizione geografica o la situazione economica. Anche le fonti primarie disponibili nel territorio sono fondamentali. Non è un caso che gli alimenti di base in molti casi sono di tipo vegetale, in quanto sono economici e ricchi di caloria. In questo ambito i più diffusi sono proprio tuberi e cereali. Ed è proprio a quest’ultima categoria che appartiene il cibo più consumato al mondo, ovvero il riso. Il riso fa parte dell’alimentazione quotidiana di quasi tutto il mondo, in tutte le sue varietà.

Viene classificato come una pianta erbacea di nome Oryza sativa, introdotta in ambito culinario ben 10.000 anni fa in Asia, dove è ancora un ingrediente fondamentale per tante persone. Successivamente, il riso si è diffuso anche in Europa. Questo cereale è usato praticamente ovunque, dall’Asia all’Europa, passando per l’America e l’Africa. C’è una grande differenza da tenere presente. Nonostante si riesca a trovare in ogni Paese, ci sono 3,5 miliardi di persone per cui il riso è realmente la base della loro alimentazione e non solo un ingrediente da usare ogni tanto, per questo è il cibo più consumato del mondo rispetto ad altri. È apprezzato da tutti perché è un cereale facile da coltivare, in quanto si adatta a varie condizioni climatiche e a vari territori, possiede ottime proprietà nutritive, come proteine, potassio, vitamine E e B, poco sodio e la lisina, e ha un’alta digeribilità.

Gli altri cibi più diffusi al mondo

Il riso è l’alimento più consumato al mondo, ma non è l’unico. La classifica continua con altri cibi tra i più amati delle popolazioni. Al secondo posto troviamo la carne di pollo. È il tipo di carne più diffuso perché è più economica rispetto alla carne rossa, ma anche più leggera e più sana. Può essere preparata in tantissimi modi, da pietanze più salutari al fast food. Al terzo posto troviamo la pasta, alimento molto amato da noi italiani, ma non solo. La sua facilità di cottura, il sapore a cui si può abbinare di tutto e il grande potere di saziare, la rendono uno dei cibi più amati al mondo. Ovviamente non può mancare la pizza, un altro cibo tipicamente italiano, che sta avendo sempre più successo anche negli Stati Uniti. Nella classifica è presente anche l’uovo, grazie alla sua versatilità. Con le uova si può cucinare di tutto, dalle focacce alle torte, dalle frittate alle omelette. È altamente nutriente.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: