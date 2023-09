Scopriamo insieme 10 abiti lunghi con paillettes in tendenza per l’autunno inverno 2023/24 che constano meno di 100 euro. Ci sono tanti modelli che andranno di moda quest’anno, ma le paillettes continuano ad affascinare ed incantare.

Tendenza moda autunno inverno 2023/24: gli abiti alla moda

Gli abiti sono molto amati in tutte le stagioni, anche durante quella più fredda. Sono comodi, versatili, semplici da indossare e danno modo di pensare solo agli accessori per creare abbinamenti. Le sfilate autunno inverno 2023/24 sono ricce di abiti tutti da scoprire e le paillettes sembrano essere tra e protagoniste più amate. Sono tanti gli stili di vestiti da sfoggiare durante la nuova stagione, come quelli a fiori, particolarmente in tendenza, ma anche in pizzo, per versioni più eleganti e sensuali. Tra i must have troviamo senza dubbio l’abito monospalla e quelli con le pailettes, in grado di illuminare e rendere perfetta qualsiasi occasione. Molto amati anche gli abiti in stile anni ’50, i mini abiti e i vestiti in maglia, sempre più apprezzati. Per la sera le sfilate propongono abiti con piume, frange, stampe interessanti, dettagli cut-out, e sempre più paillettes. Sì anche agli abiti in pelle, in velluto, in vernice e con strascico. La moda della prossima stagione conferma che i vestiti saranno dei veri protagonisti, in svariati colori, modelli, fantasie e tessuti. Saranno tutti da scoprire e scegliere a seconda dei propri gusti, ma è importante ricordarsi che nel vostro armadio non dovranno mai mancare le paillettes, soprattutto sugli abiti lunghi, che sapranno rendervi eleganti perfette in ogni occasione.

10 abiti lunghi con paillettes tendenza moda Autunno Inverno 2023/24 da comprare a meno di 100€

I vestiti lunghi con le paillettes sono sempre più amati e in tendenza, soprattutto in vista della stagione autunno inverno 2023/24. Ci sono tantissimi modelli in commercio, molti dei quali presentati nelle sfilate dai brand più amati e di lusso, a prezzi non sempre accessibili a tutte le donne. Se si cerca qualcosa di più economico, che possa essere acquistato da tutte, per essere sempre alla moda senza dover fare troppi sacrifici, si possono trovare tante soluzioni da non perdere.

Sul web vengono proposti bellissimi abiti lunghi con pailettes a meno di 100 euro. Tra questi troviamo:

Abito Rinascimento: un bellissimo abito lungo con paillettes, di colore rosa ma disponibile anche in oro, intrecciato dietro la schiena con spalline sottili, che assicura comfort ed eleganza a tutte le donne. Il costo è di 101 euro; Abito incrociato H&M: un abito nero incrociato ricoperto di paillettes, decisamente molto elegante e adatto a qualsisia occasione. Il costo è di 59,99 euro; Abito in rete di H&M: un abito in rete, di colore grigio scuro, ricoperto da paillettes, molto elegante e sensuale. Il costo è di 49,99 euro; Abito con bicolore di H&M: un abito leggermente più corto, di due colori diversi, ovvero nero e bianco, intrecciato e davvero molto elegante. Il costo è di 39,99 euro; Abito di Motivi: un abito di un’eleganza davvero unica, ma anche molto sensuale e semplice, nonostante sia ricoperto completamente da paillettes, di colore rosa tenue. Il costo è di 99,90 euro; Abito con paillettes di Zara: un abito con collo rotondo, senza maniche, completamente ricoperto di paillettes, di colore chiaro. Il costo è di 59,95 euro; Abito senza spalline di Zara: un abito senza spalline, con chiusura posteriore con cuciture nascoste, color argento, molto elegante e sorprendente. Il costo è di 59,95 euro; Abito elegante di Stradivarius: un abito di color argento, ricoperto di paillettes e con qualche trasparenza. Un tocco elegante ma anche sensuale, per una serata perfetta. Il costo è di 45,99 euro; Abito con spalline di Stradivarius: un abito rosa, con spalline sottili, ricoperto di paillettes, che dona un tocco di eleganza e un effetto da vera principessa. Il costo è di 55,99 euro; Abito a maniche lunghe di Stradivarius: un abito a maniche lunghe, di colore grigio, con la schiena scoperta e ricoperto di pailettes. Perfetto per le occasioni più eleganti. Il costo è di 69,99 euro.

Ci sono tantissimi vestiti lunghi con pailettes in vendita e ogni donna può trovare quello più adatto alle sue esigenze, sia per quanto riguarda lo stile che per quanto riguarda il prezzo.

