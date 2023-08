L’abito da cocktail è una tendenza del 2023. Scopriamo insieme tutti i modelli più amati e richiesti dalle donne. Dai pois al tubino, dal ritorno agli anni Cinquanta al perfetto stile Barbie.

L’abito da cocktail fa tendenza

Gli abiti da cocktail hanno una lunga storia alle loro spalle, con origini antiche che forse non tutti conoscono. Le loro origini risalgono addirittura agli anni Venti e Trenta. L’input è stata la necessità di trovare il vestito giusto da sfoggiare a tutte quelle feste in cui si ballava. Doveva essere elegante, ma anche adatto ad una situazione in cui ci si muoveva molto, per cui doveva consentire questi movimenti in modo libero e pratico. Solitamente era lungo poco sotto o poco sopra il ginocchio, oppure nella versione fino alle caviglie, per mantenere una certa eleganza senza mai esagerare. Questi abiti non hanno mai avuto un design particolarmente elaborato o impegnativo, sono sempre stati molto semplici, pratici ed eleganti. Quei tempi sono sicuramente molto lontani, ma questo tipo di abito resta ancora in tendenza, tra i più amati di sempre. Gli abiti da cocktail sono sempre perfetti per ogni invito ad un evento semi informale. Una soluzione adatta per qualsiasi occasione, tante volte anche per matrimoni ed altre cerimonie, sempre se l’atmosfera è easy e non eccessivamente elegante o di lusso. Gli abiti da cocktail sono sempre molto versatili e non possono mancare nel proprio armadio, soprattutto nel 2023, visto che sono una nuova tendenza.

L’abito da cocktail fa tendenza: i modelli del 2023

I modelli di abiti da cocktail più amati e richiesti del 2023, come riportato da The Wom, sono: