Quante volte, davanti al guardaroba, avete esclamato: “Non so cosa mettermi!“. E quante volte l’intramontabile abito nero vi ha salvato? Questo capo, infatti, è un vero e proprio evergreen della moda. Semplice ma al contempo elegante e raffinato. Non solo. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per qualsiasi occasione. Tuttavia, l’indecisione arriva nel momento in cui bisogna scegliere gli accessori con cui impreziosire il nostro abito nero. Accessori oro o argento? Di seguito vi selezioniamo una lista con tante idee da cui poter prendere ispirazione per i vostri look.

I migliori accessori da abbinare con un abito nero: oro o argento?

Per prima cosa, però, occorre fare una piccola introduzione per capire al meglio quale tonalità fa al caso vostro. L’oro è un colore molto caldo e avvolgente, indicato particolarmente alle ragazze dall’incarnato abbronzato, con occhi marrone e capelli castani. Una tonalità perfetta per donare luminosità ai vostri colori. L’argento, invece, è un colore freddo, adatto maggiormente a chi ha una pelle molto chiara, con occhi azzurri e capelli neri, biondi o rossi. Detto ciò… possiamo iniziare! Ecco qualche consiglio per impreziosire al meglio il vostro abito nero.

Abito nero: accessori oro o argento? Tante idee da cui prendere ispirazione

Per chi ama i gioielli semplici e raffinati, potete optare per una collana sottile con un piccolo punto luce. Da abbinare anche dei graziosi orecchini dorati a forma di cerchio.

Meravigliosa anche la collana dorata a girocollo. Anche questa semplice, raffinata e d’impatto. Un gioiello davvero elegante per impreziosire anche l’abito più semplice.

Per chi sceglie di indossare gioielli argento non può assolutamente perdersi questa collana: un fiorellino tempestato di cristalli con una graziosa perla bianca al centro. Perfetta da indossare con un abito nero.

Anche con i gioielli argento si può optare per la semplicità con una sottile catenina e degli orecchini brillanti.

Di grande tendenza in queste ultime stagioni sono anche i gioielli oversize. Perfetti per chi non vuole passare inosservato!

Oro e argento insieme: si possono abbinare?

Da sempre ci è stato insegnato che accessori oro e argento insieme non si possono assolutamente indossare ma, se abbinati insieme, è possibile realizza un contrasto davvero alla moda. Negli ultimi anni, infatti, si è diffuso il fenomeno del jewellery layering, ovvero quello di sovrapporre più gioielli insieme… e quale modo migliore se non con accessori oro e argento? Possiamo indossare collane o bracciali in oro e argento insieme. In alternativa, possiamo anche indossare collane oro e bracciali argento, o orecchini oro e anelli argento. Insomma… sbizzarritevi con la fantasia!