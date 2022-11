La star di Batman, Zoë Kravitz, oltre a fare l’attrice è anche cantante. Innamorata da più di un anno del suo compagno, l’attore Channing Tatum, la giovane 34 enne vanta una ricca carriera professionale.

Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei, tra famiglia, vita privata e, naturalmente, lavoro.

Zoë Kravitz: tutto sull’attrice e cantante

Zoë Kravitz è nata a Venice Beach, Los Angeles, il 1 dicembre 1988 sotto il segno del Sagittario e, attualmente, ha 34 anni. È la figlia del noto cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet: una vera e propria figlia d’arte a tutti gli effetti. Basti pensare che anche sua nonna paterna, Roxie Roker, era una nota attrice e così anche la “piccola” di casa ha deciso di scegliere la strada dell’arte, mantenendo attiva la tradizione di famiglia.

Dopo gli studi presso la Miami Country Day School di Miami e la Rudolf Steiner School a Manhattan, NY, Zoë Kravitz decide di dedicarsi allo studio di recitazione per un breve periodo. Il suo vero debutto dietro le telecamere avviene nel 2007, quando le viene assegnato un piccolo ruolo nella pellicola Sapori e dissapori, diretta da Scott Hicks.

Lo stesso anno, però, Kravitz recita accanto a Jodie Foster ne Il buio nell’anima, interpretando il ruolo di una giovane prostituta.

Dopo essere apparsa nel videoclip di Jay-Z I Know, Kravitz partecipa anche al progetto We Are The Ones, il video online di Will.i.am a supporto della campagna elettorale di Barack Obama.

La sua carriera da attrice diventa sempre più ricca quando nel 2009 è chiamata a recitare in Gli ostacoli del cuore accanto a grandi nomi del cinema, come Pierce Brosnan, Susan Sarandon, Carey Mulligan e Aaron Johnson. Un anno dopo, nel 2010, recita in Twelve di Joel Schumacher e in 5 giorni fuori, ma nel 2011 arriva il grande successo grazie a X Men – L’inizio, dove interpreta la mutante Angel Salvadore. La pellicola la sceglie anche per i capitoli successivi della saga, dove però veste i panni di Christina in Divergent.

Dopo 4 anni, nel 2015, Kravitz è una delle cinque moglie in Mad Max: Fury Road, diretto da George Miller. Un anno dopo, invece, compare nella parte di Leta Lestrange in Animali fantastici e dove trovarli, il primo capitolo della saga dal successo mondiale, tanto da riprenderne il ruolo due anni dopo, nel 2018.

Tra le sue esperienze più recenti si ricorda, ovviamente, quella di Catwoman in The Batman, film diretto da Matt Reeves uscito in tutti i cinema il 3 marzo 2022.

Zoë Kravitz entra anche nel cast della serie televisiva Big Little Lies – Piccole grandi bugie, andata in onda dal 2017 al 2019.

Tale padre, tale figlia: e così Zoë Kravitz diventa la voce della band Elevator Fight.

La vita privata di Zoë Kravitz

L’attrice 34 enne è molto attiva sui social network: il suo profilo Instagram conta ben 8.3 milioni di follower per un totale di soli 36 post pubblicati. L’apprezzamento da parte del pubblico nei suoi confronti è talmente alto e sentito che Kravitz non ha bisogno di pubblicare chissà quali contenuti per “ottenere consensi”: la sua bravura parla per lei.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, sappiamo che il 29 giugno 2019 si è sposata con Karl Glusman, anch’egli attore. Il matrimonio tra i due però è durato molto poco, tanto che nel dicembre 2020 è arrivato il divorzio. L’anno del nuovo amore arriva nel 2021, quando Zoë Kravitz si lega sentimentalmente all’attore Channing Tatum, di cui è follemente innamorata:

[…] Mi fa ridere ed entrambi amiamo molto l’arte, parlare d’arte ed esplorare il motivo per cui facciamo quelle che facciamo. Ci piace guardare film e scomporlo, parlarne e sfidarci a vicenda.

I due innamorati si sono conosciuti per la prima volta durante l’audizione per il debutto da regista della stessa Kravitz in Pussy Island e si amano ogni giorno sempre di più.