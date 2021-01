Nonostante siamo in pieno inverno e nella stagione dei saldi, il brand Zara ha già lanciato, sullo store online e nei negozi fisici, la sua nuova collezione per la primavera 2021. Capi che faranno tendenza con tessuti e colori particolari, ma anche accessori da non lasciarsi sfuggire: i must have della prossima stagione.

Zara nuova collezione primavera 2021

Il brand Zara ha pensato ad una serie di capi di abbigliamento must have per la primavera 2021 per arricchire il proprio armadio. I gilet in maglia e gli stivaletti combat si preannunciano già come i più venduti della prossima stagione, abbinabili a tutti i tipi di look.

Cardigan a trecce

Giacca in maglia a trecce con bottoni frontali, disponibile a collo rotondo e con scollo a V e nei colori verde pastello, verde medio, lavanda ed écru.

Un capo molto fine da abbinare a camicie o maglioncini per essere alla moda e chic. Disponibile in negozio o nello store online al prezzo di 29,95 €.

Jeans con orlo sfrangiato

Anche il jeans con l’orlo sfrangiato modello straight Premium Marine sono un must have della stagione primaverile 2021. Sono disponibili nei colori kaki, nero ed écru al prezzo 39,95 €.

Stivaletti combat

Gli stivaletti bassi in pelle con suola track ed elastico laterale a contrasto, altrimenti detti stivaletti modello combat, sono una scarpa in voga già dall’inverno e questo trend si prolungherà anche in primavera. Non solo alla moda, ma anche super comode: la suola è infatti flessibile ed ergonomica, in lattice. Per accaparrarsi questo must di stagione basteranno 79,95 €. Sono disponibili anche nei colori nero, beige, bianco.

Camicia a quadri oversize

Tornano di moda le camicie a quadri, specialmente oversize. La nuova collezione primavera di Zara 2021 le propone in diverse colorazioni al costo di 49,95 €. Assolutamente da inserire nella shopping bag, che sia essa digitale o fisica, per assicurarsi un look vintage o per creare contrasti con un abbigliamento chic.

Blazer doppiopetto

Anche i blazer sono una proposta must have di Zara per la primavera del nuovo anno. Abbinabili con un look più elegante o casual, vengono proposti dal colosso della moda spagnolo nella variante rossa al prezzo di 89,95 € oppure in un elegante pied de poule grigio al costo di 59,95 €.

Vestito midi in maglia

Comodo e fashion, il vestito in maglina si prospetta uno dei prodotti più apprezzati della stagione primaverile 2021. Con il collo alto e senza maniche, disponibile nel colore rosa impolverato a soli 39,95 €.

Gilet in maglia

Il gilet in maglia a trecce proposto dalla collezione primavera 2021 Zara è uno dei capi da avere nell’armadio a tutti i costi. Senza maniche, con colletto a revers, il gilet proposto da Zara ha dettagli di sicuro effetto come i bottoni gioiello e le intrecciature molto fini e delicate. Si può acquistare negli store al prezzo di 29,95 €.

Gonna plissettata effetto pelle

La gonna plissettata effetto pelle, proposta da Zara in questo colore marrone/taupe, è perfetta da abbinare sotto il gilet di maglia oppure con un il cardigan a trecce. Il costo di questo capo è di 29,95 €.