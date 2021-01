Tutti i modelli di jeans che non possono mancare nel guardaroba per la stagione primavera estate 2021, con un grande ritorno al mood anni Novanta e inizio Duemila.

Jeans primavera estate 2021

Il 2021 porterà tantissime novità anche per quanto riguarda la moda, soprattutto per il denim.

Si dovranno riporre nell’armadio alcuni capi must have che hanno caratterizzato le ultime stagioni e rispolverare jeans dimenticati da anni.

Uno dei principali cambiamenti, che a molti non sarà gradito, è il ritorno della vita bassa in sfavore di tutti quei pantaloni a vita alta o altissima che hanno dominato le passerelle e le mode degli ultimi anni. In pieno revival anni Novanta e inizi Duemila, ritorneranno infatti alla ribalta i jeans che lasciano scoperto l’ombelico, da abbinare con dei crop top.

Proprio in quest’ottica si dovranno riporre – temporaneamente – i mom jeans, per rispolverare i pantaloni sepolti nell’armadio da quasi un ventennio. Tra i grandi ritorni c’è sicuramente anche quello della salopette in jeans.

È essenziale ricordare però che in base alla forma del corpo ci sono jeans che donano maggiormente ad alcune donne e altri che donano di più ad altre. Quindi, la moda sicuramente può dettare le tendenze generali ma sta a ognuno personalizzarle in base alle proprie caratteristiche, scegliendo il pantalone giusto per la propria silhouette.

Ecco quindi tutti i modelli di jeans più belli e alla moda da sfoggiare nella stagione primavera estate 2021.

Jeans skinny

Gli ultimi anni sono stati molto di moda jeans ampi e larghi. Già dall’inverno 2020 sono ritornati in auge i jeans skinny, super aderenti che modellano le forme del corpo. Questa tipologia di pantaloni è l’ideale per chi ha un fisico a mela, ovvero con una parte superiore preponderante e con gambe sottili e snelle. Sono perfetti da abbinare con delle sneakers ma anche con delle décolleté.

Jeans a vita bassa

La stagione primaverile ed estiva 2021 sarà segnata da un grande ritorno, da alcuni atteso con impazienza e da altri temuto più che mai: i jeans a vita bassa. Ebbene si, in pieno mood inizio anni Duemila, ritorneranno le pance scoperte e gli ombelichi in bella vista. La bella notizia per chi non li ama è che non esiste un solo modello, esistono infatti i modelli appena sotto l’ombelico e quelli molto più bassi. Il segreto, anche in questo caso, è trovare il capo adatto per il proprio fisico e con cui ci si possa sentire sempre a proprio agio.

Bootcut

I jeans bootcut, con gamba aderente sino al ginocchio che si allarga sul polpaccio sono amati da chi ha un fisico a clessidra. Questa tipologia di pantaloni riesce infatti ad armonizzare la larghezza dei fianchi grazie all’ampiezza della parte finale. Per un look invidiabile, i jeans bootcut sono perfetti con i tacchi ma anche con degli stivaletti.

Jeans strappati

Anche in questo caso, c’è chi amerà questo grande ritorno e chi invece se ne terrà alla larga. Stiamo parlando dei jeans strappati, che in realtà non sono mai del tutto passati di moda. Si passa dai modelli più sobri con solo piccoli strappi all’altezza delle ginocchia, a pantaloni più strong, strappati lungo la coscia. Non particolarmente adatti per presentarsi a un colloquio di lavoro, sono invece l’ideale per chi è amante dello street style.