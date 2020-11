Sono diversi i modelli di calzature da indossare durante l’inverno per proteggere le nostre gambe e piedi dai mesi rigidi e dalle temperature del periodo. Gli stivali bassi sono il tipo di calzatura ideale da indossare. Ecco alcuni dei modelli migliori e quali scegliere.

Stivali bassi invernali

Per chi non ha confidenza con gli stivali alti, sappiate che quelli bassi, magari con poco tacco, sono assolutamente l’ideale da indossare durante questo periodo dell’anno. Gli stivali bassi sono calzature perfette da indossare con i capi e outfit tipici del periodo. Sono perfetti da sfoggiare con i jeans larghi e gli abiti corti. Sono una vera tendenza di stagione e potete indossarli tutta la giornata.

Gli stivali bassi o stivaletti sono l’ideale da indossare in quanto donano un tocco rock, sono versatili e vanno bene con vari capi. Lo stivaletto dal tacco medio basso e largo è sicuramente uno dei must da indossare durante questa stagione e periodo dell’anno. Un modello che si addice perfettamente a chi ha un fisico normale, non troppo alta, ma neanche bassa, magra e non eccessivamente formosa.

Gli stivali bassi dal tacco largo sono molto comodi da indossare e vanno benissimo sia con gonne che pantaloni, anche se ovviamente dipende dall’outfit di ognuno e dalle occasioni.

Si adattano, inoltre, a varie tipologie di stile, da quello più casual gonna in raso e camicetta in seta passando per un abbigliamento più sportivo, magari con jeans e felpa.

Nel caso di polpacci sottili, lo stivale basso a calza può andare bene. Un modello di calzatura che rende molto bene a chi ha le gambe snelle fornendo quel tocco di originalità. Si abbinano inoltre con un abito lungo da sera o anche un tubino nero.

Stivali bassi invernali: modelli

Per chi sta cercando un paio di stivali bassi da indossare durante la stagione invernale, sicuramente avete l’imbarazzo della scelta in quanto sono vari i modelli da sfoggiare in questo periodo dell’anno. Un modello molto adatto per l’inverno sono i Texas boots, ovvero stivali che richiamano lo stile country e adatti in quanto aiutano a slanciare la silhouette.

Si consiglia di non abbinarli con pantaloni in stile cowboy, ma vanno benissimo con dei pantaloni dalla forma appuntita oppure effetto nude della gamba.

Modellano la linea, snellendo le cosce, le gambe e i polpacci. Sono un modello adatto e perfetto per la stagione invernale proprio perché indicato per vari outfit e look.

Sono stivali molto comodi ed eleganti che è possibile trovare sia in pelle, ma anche in tantissimi altri colori. Sono sicuramente la soluzione adatta per una mise da giorno, magari per l’ufficio. Ci sono modelli di stivali bassi che arrivano fino al ginocchio o appena sopra, come i cuissardes che sono un must anche di questo inverno.

Chi ama stile glamour che ricorda un po’ il grunge degli anni 90, il modello di stivali bassi con le borchie è sicuramente quello adatto per voi. I brand di moda li propongono sia in borchie semplici che sobrie, oppure altri più glam con le fibbie vistose per chi vuole essere al centro dell’attenzione. Si trovano gli stivali bassi texani colorati nelle sfumature del rosso, bordeaux, ecc.

Stivali bassi invernali Amazon

Per chi è alla ricerca di una calzatura del genere per l’inverno, sul sito di Amazon si trovano modelli di stivali bassi approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Se cliccate sulla foto potete visualizzare alcuni delle promozioni relative. Una classifica che trovate qui vi mostra alcune delle migliori proposte tra tutte quelle scelte dagli utenti della nota piattaforma.

1)Stivali gomma donna ragazza

Sono degli stivaletti bassi con appena 3 cm di tacco a rocchetto. Versatili e adatti sia per l’ufficio che la scuola oppure l’università. Sono antiscivolo. Vanno benissimo per il lavoro. Un modello che arriva alla caviglia realizzato in sintetico con la suola in gomma. Non hanno nessun tipo di chiusura, quindi basta infilarle senza problemi. Molto comode. Si trovano nei colori nero e marrone. Il prodotto più venduto della categoria.

2)Toocool stivali donna bassi

Un tipo di stivaletto da motociclista basso con le fibbie, una delle tendenze di questa stagione. In sintetico con la suola in gomma. Il tacco di 3 cm a blocco. Dotati di fibbie laterali. Adatti per le attività di tutti i giorni. I materiali sono resistenti e comodi. Disponibili in vari colori tra cui scegliere.

3)Saguaro stivali donna in gomma

Un modello di stivale Chelsea rain boots, adatto per la pioggia che arriva alla caviglia. Sono comodi, antiscivolo e impermeabili. Realizzati in caucciù con superficie liscia e, quindi, molto facile da pulire. Sono in sintetico con suola in tassello elastico e dal design molto resistente. Adatti in qualsiasi stagione. Non hanno chiusura. Il tacco di 2.5 cm è a blocco. Disponibili in vari colori. In vendita con il 25% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice. Comodi e non stringono.

