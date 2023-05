Xo Kitty: quanti episodi sono?

Xo Kitty è una nuova serie tv che sta per uscire su Netflix. Si tratta di un teen drama, uno spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo. Scopriamo insieme quanti episodi sono previsti nella prima stagione.

Xo Kitty debutta su Netflix: quanti episodi sono?



Grande sorpresa per tutti i fan della serie di libri e di film Tutte le volte che ho scritto ti amo. Una nuova serie tv sta per debuttare su Netflix. Si tratta di uno spin-off che vede come protagonista Kitty, la sorella minore di Lara Jean. Molti fan avrebbero sicuramente preferito l’uscita di un quarto film sulla storia d’amore tra Lara Jean e Peter Kavinsky, ma Netflix ha preferito puntare su una nuova serie tv ambientata nello stesso mondo, ma con una protagonista diversa. La serie tv è prodotta da Awesomeness Studios e ACE Entertainment, ed è creata da Jenny Han, che sarà anche produttrice esecutiva insieme Sascha Rothchild, Matt Kaplan, Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky e Katina Medina Mora. Il cast principale della serie vede Anna Cathcart tornare nel ruolo di Kitty, insieme a Choi Min-yeong, Anthony Keyvan, Gia Kim, Sang Heon Lee, Peter Thurnwald e Regan Aliyah. Lana Condor e Noah Centineo non saranno nel cast principale, ma non è escluso che possano fare un cameo a sorpresa. In questa serie tv la piccola Kitty, adolescente convinta di essere un’esperta di relazioni sentimentali, si trasferisce in Corea del Sud per ricongiungersi con il fidanzato. Questo la porterà a scoprire quanto siano complicate le cose quando bisogna mettere in gioco il proprio cuore. L’appuntamento con Xo Kitty è previsto per il 18 maggio 2023, su Netflix. Quanti episodi saranno? La prima stagione prevede 10 episodi da 30 minuti ciascuno.

Xo Kitty: anticipazioni della serie tv



Xo Kitty è uno spin-off di Tutte le volte che ho scritto ti amo, una serie di film particolarmente apprezzati dal pubblico. Nella serie tv il pubblico seguirà Kitty Song Covey, un’adolescente convinta di sapere tutto sull’amore, dopo che si è innamorata di un ragazzo conosciuto durante una vacanza in famiglia in Corea del Sud, nel terzo film, con cui ha continuato a sentirsi per messaggi. “So quando due persone sono fatte l’una per l’altra” dice la protagonista nella clip ufficiale, mostrando una presentazione che inizia con una foto di sua sorella Lara Jean e del suo fidanzato Peter, i protagonisti di Tutte le volte che ho scritto ti amo, che lei è riuscita a far stare insieme. La giovane ricorda anche a suo padre che è stata lei a orchestrare la sua relazione con la loro ex vicina di casa, Trina. Nella clip si scopre anche che ha fatto domanda per il college e ha ottenuto la stessa borsa di studio ricevuta un tempo da sua madre. Kitty è convinta che sia un segno del destino…ed è pronta per andare in Corea del Sud dal suo fidanzato. Si renderà presto conto che quando in ballo c’è il proprio cuore tutto è diverso e più complicato.